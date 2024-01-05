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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مخدرات وأسلحة بـ 122 مليون جنيه| القصة الكاملة لحقيقة تورط "أميرة الذهب" مع عصابة دولية كبرى

أميرة الذهب
أميرة الذهب

تناولت الساعات الأخيرة الأحداث الملتهبة المتعلقة بـ "أميرة الذهب" والتي اندلعت بعد إلقاء القبض على رجل أعمال مشبوه والذي اتهمته السلطات بتسيير مصنع للأسلحة النارية والمخدرات. 

ورغم ارتباط هذا الاسم بالحادثة، تحاول أميرة الذهب تبرئة نفسها ونفي أي تورط لها مع العصابة المذكورة، مؤكدة على عدم امتلاكها لفروع إضافية ورفضها للاتهامات الموجهة إليها.

تصحيح الأخبار الزائفة

فحص التصريح الرسمي

وفي تصريح لها عبر صفحتها الرسمية، نفت أميرة الذهب بشكل قاطع أي تورط لها مع العصابة المتورطة في تجارة المخدرات وصناعة الأسلحة. 

وأكدت أن لديها فقط فرع واحد وأنها لا تملك أي شركاء آخرين. ويأتي هذا التصريح كرد فعل قوي وواضح على الإدعاءات الكاذبة.
 

أميرة الذهب الذهب المخدرات العصابة الأخبار الزائفة التصريح الرسمي

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