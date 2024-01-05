أبوها السبب .. قاصر تنهي حياتها بالحبة المميته قاصر تنهي حياتها بأوسيم

قررت قاصر التخلص من حياتها بسبب تعدي والدتها المستمر عليها بالضرب فتناولت كمية كبيرة من الاقراص المنومة التي اودت بحياتها.

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قاصر إثر هبوط في الدورة الدموية.

تحريات العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الوراق وأوسيم باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية كشفت عن أن قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، تناولت أقراصًا منومة لتسقط مغشيًا عليها وفارقت الحياة بعد فشل إنقاذها.

اشارت التحريات الى وجود خلافات دائمة بين المتوفاة ووالدتها التي اعتادت ضربها وعندما تم مناقشة الام اعترفت بتعديها على ابنتها لخروجها المستمر دون اذنهم فكانت تحاول تأديبها.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح تمهيدًا للتصريح بالدفن.