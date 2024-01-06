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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس| فيديو جراف

سد النهضة
سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات سد النهضة وفق آخر صور للأقمار الصناعية، وقال إن المياه بدأت تتوقف عن التدفق أعلى الممر الأوسط للسد يوم 15 ديسمبر 2023.

 

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

 أقل من 40 مليار م3

 

وأوضح الدكتور عباس شراقي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان "تجهيز الممر الأوسط لرمى الخرسانة فى سد النهضة"، أن تتدفق المياه أعلى الممر الأوسط توقف يوم 15 ديسمبر 2023، وجف تماما بعد فتح بوابتي التصريف يوم 31 أكتوبر، و8 نوفمبر 2023 بعد أن فشل عمل التوربينين فى تصريف هذه المياه، وما زالت البوابتين مفتوحتان بتصريف يومي حوالى 70 مليون م3، وتراجع مخزون المياه بنحو أكثر من مليار م3 ليصبح إجمالى التخزين حاليا أقل من 40 مليار م3.

الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة سد النهضة المياه بدأت تتوقف عن التدفق فتح بوابتي التصريف

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