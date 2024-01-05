عبد السند يمامة يهنئ البابا تواضروس وجميع الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد

هنأ الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط، وجميع المصريين، بمناسبة حلول عيد ميلاد السيد المسيح.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد هنأ أقباط مصر بالخارج ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونقلت فضائية “إكسترا نيوز”، من غرفة الأخبار، ما حملته برقية الرئيس، حيث بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارة وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الى أقباط مصر بالخارج بمناسبة الاحتفال بالعيد الميلادي المجيد.

وأعرب الرئيس السيسي في برقيته عن أمنيته لأقباط مصر بالخارج بدوام التوفيق والنجاح داعيا الله أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يعيده عليهم بالخير والسعادة، وأن ينعم على مصر الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار.