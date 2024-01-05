محلل سوداني: الشعب لا يريد سوى تحقيق السلام وضمان عدم عودة الحرب

قال ماهر أبو الجوخ، المحلل السياسي السوداني، إن هناك مؤشرات توحي بعقد لقاء بين البرهان وحميدتي لحل أزمة السودان والوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

وأضاف ماهر أبو الجوخ خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكرى، حال عدم تقديم مصلحة الوطن على المصالح الخاصة لن نصل إلى حل عادل وستكون الثقة بينهما مفقودة وهذا وضح بعد قمة جدة.

وأضاف ماهر أبو الجوخ أن الشعب السوداني لا يريد سوى تحقيق السلام وضمان عدم عودة الحرب وإنهائها فورا، مضيفا: ثلث سكان السودان يتكدسون في مكان واحد بسبب توافر الخدمات في هذا المكان، ويجب عودة كل المؤسسات للقيام بدورها الرئيسي وخاصة المؤسسات السياسية والحزبية.

تعويضات المتضررين

وأكمل حديثه: يجب دفع تعويضات للمتضررين من الأحداث في السودان، والعمل على حل أزمات المواطنين كافة، وتعديل المسار السياسي في كل قطاعات الدولة.