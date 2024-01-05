عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سوداني: الشعب لا يريد سوى تحقيق السلام وضمان عدم عودة الحرب

صدى البلد

قال ماهر أبو الجوخ، المحلل السياسي السوداني، إن هناك مؤشرات توحي بعقد لقاء بين البرهان وحميدتي لحل أزمة السودان والوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

وأضاف ماهر أبو الجوخ خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكرى، حال عدم تقديم مصلحة الوطن على المصالح الخاصة لن نصل إلى حل عادل وستكون الثقة بينهما مفقودة وهذا وضح بعد قمة جدة.

وأضاف ماهر أبو الجوخ أن الشعب السوداني لا يريد سوى تحقيق السلام وضمان عدم عودة الحرب وإنهائها فورا، مضيفا: ثلث سكان السودان يتكدسون في مكان واحد بسبب توافر الخدمات في هذا المكان، ويجب عودة كل المؤسسات للقيام بدورها الرئيسي وخاصة المؤسسات السياسية والحزبية.

تعويضات المتضررين

وأكمل حديثه: يجب دفع تعويضات للمتضررين من الأحداث في السودان، والعمل على حل أزمات المواطنين كافة، وتعديل المسار السياسي في كل قطاعات الدولة.

الإعلامي مصطفى بكري البرهان وحميدتي السودان الشعب السوداني تحقيق السلام حل أزمة السودان دفع تعويضات شعب السودان مصطفى بكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

ترشيحاتنا

تشريد 300 ألف أسرة.. الكونغو الديمقراطية تطالب بتضامن دولي لمواجهة الفيضانات

الفنان أحمد الحلو: ساكن بإيجار قديم وبدفع 36 جنيه فى السنة

موعد أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين

إهداء ثواب القرآن للميت.. هل جائز شرعا

صندوق مجلس العقار المصري: أسعار مواد البناء زادت بنسبة تجاوزت 130%

وفر بنزين.. مواصفات أرخص سيارة مستعملة من شيفروليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال حافل لأبطال فيلم الإسكندراني .. صور

بفستان جريء.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شبه بعض.. 10 صور لشقيقة سارة سلامة تثير الجدل

من غير ما تفتحها.. 4 اختبارات سهلة تكشف لك البيض الفاسد من الطازج

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ