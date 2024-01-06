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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن تضع شروط اختيار مشرفين حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل

صدى البلد

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، الشروط الواجب توافرها في الراغب في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي، تلقي طلبات الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هـ - 2024 م من أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الإشراف أو ممثلي الجهة الإدارية، وذلك حتى 16 يناير الجاري، على أن يتم إجراء الاختبارات لاختيار من يقومون بالإشراف على حج الجمعيات الأهلية.

التضامن تضع شروط اختيار مشرفين حج الجمعيات 

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية، منها أن يتمتع المرشح باللياقة الصحية والبدنية اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية مع التزامه بتقديم شهادة صحية من أحد المستشفيات الحكومية تثبت خلوه من الأمراض التي أقرتها تعليمات وزارة الصحة المصرية، كما أنه لا يحق للمشرفين الذين تكرر مشاركتهم في البعثة الإشرافية عن آخر ثلاثة مواسم متتالية "2019-2022-2023" الترشح للبعثة الإشرافية لموسم 1445 هـ -2024م، فضلا عن ضرورة تمتع المرشح بحسن السلوك والسمعة وعدم صدور أحكام قضائية ضده مثبتة بالفيش الجنائي، وأن يكون حاصل على مؤهل عالي على الأقل مع تقديم ما يفيد ذلك، وأن يتمتع بالثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لتلك المهمة.

وستشكل لجنة من مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لوضع اختبارات المشرفين تحت إشراف نائب رئيس مجلس الأمناء، حيث يجب على المتقدم اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية التي تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج تحت إشراف اللجان المشكلة من المؤسسة، وتتولى اللجنة المشكلة اختيار المشرفين الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لنتيجة الاختبارات بما يراعى قدر الإمكان التوزيع الجغرافي للمشرفين داخل كل محافظة، وتعتمد أعمال اللجنة المشكلة من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وتخطر المديريات بأسماء المشرفين الذين اجتازوا الاختبارات.

التضامن: مشرف لكل 46 حاجًا

وتم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، حيث تشكل البعثة الإشرافية لكل محافظة من ممثلي الجمعيات والجهة الإدارية، ويجب أن تشكل البعثة ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات بنسبة لا تقل عن 60% ولا تزيد على 70 %، والمشرفين الجدد بنسبة لا تقل عن 30% ولا تزيد على 40 %، والأفضلية للأصغر سنًا وفقًا لنتيجة الاختبارات.

ويتم تقديم طلبات الإشراف يدويا للمديرية التابع لها المرشح، وذلك وفقاً لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني www.hajjfoundation.org.eg ، ويتم استيفاؤه من المرشح واعتماده من الإدارة الاجتماعية التابعة لها الجمعية، بالإضافة الى كافة المستندات اللازمة للترشيح والمتمثلة في (الشهادة الطبية التي تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية – صورة المؤهل الدراسي – صحيفة الحالة الجنائية – بطاقة الرقم القومي – محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو – صورة لائحة النظام الأساسي للجمعية- المستند الدال على سابقة الحج أو الإشراف- 2 صورة شخصية".

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء كافة المرشحين المستوفين لمستندات التقديم بمقر المديرية خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ غلق باب التقديم، ويحق للمرشحين الذين تم استبعادهم التقدم بتظلم يسلم يدويًا للجنة التظلمات بالمديريات خلال ثلاثة أيام من إعلان الكشوف، وتلتزم كل مديرية بتوضيح أسباب استبعاد المرشح ولا تقبل التظلمات بعد انتهاء فترة التظلم.

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