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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان أحمد الحلو: ساكن بإيجار قديم وبدفع 36 جنيه فى السنة

الفنان أحمد الحلو
الفنان أحمد الحلو

تحدث الفنان أحمد الحلو عن قانون الإيجارات القديمة المثير للجدل خلال الساعات الماضية.

وأكد الفنان أحمد الحلو خلال مداخلة ھاتفية مع برنامج "عقار مصر" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى طاھر حمدى؛ أنھ لا يساند المالك ولا المستأجر بشأن إيجار العقارات القديمة.

وتابع أحمد الحلو قائلا:" مش عاوز أظلم المالك او المستأجر لكن ساعات بيكونوا مفتريين وانا عايش فى بيت بدفع إيجار 36 جنيه فى السنة".

طبقا للقانون

وأكد أحمد الحلو: أنھ طبقا للقانون فان عقد إيجار الشقة أمتد لھ بعد وفاة والدھ وحاول تسوية أمر الايجار مع مالك الشقة منذ 22 عاما بدفع 30 ألف جنيھ لكنة رفض ورفع عليھ قضية، معقبا :" الناس اللى بتقول ان الفنانين معاھم ملايين لا فيھ فنانين غلابة".

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