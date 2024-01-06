حج وعمرة ..القبض على صاحب شركة سياحة وهمية بالدقي

كشفت الأجهزة الأمنية معلومات وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم القائمين عليها بالترويج لتنظيم رحلات "حج وعمرة" من خلال الزعم بتوفير تأشيرات وذلك بالمخالفة للقانون

بإجراء التحريات توصلت الجهود إلى تحديد القائم على إدارة تلك الصفحة وتبين إتخاذه من أحد المكاتب بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة مقراً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبحوزته (جهاز حاسب آلى "لاب توب" بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه غير المشروع – 2 خاتم بإسم إحدى شركات السياحة).. وبمواجهته أقر بمزاولة نشاط غير مشروع فى تنظيم_رحلات_الحج "بدون ترخيص" ، وتحصله على مبالغ مالية من عملائه بطريق الإحتيال نظير ذلك وبإنشائه وإدارته الصفحة المشار إليها للترويج لنشاطه المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.