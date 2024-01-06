عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المحكمة العليا الأمريكية تقرر مصير ترامب في سباق الرئاسة قبل 5 مارس

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، أنها ستقرر ما إذا كان يمكن إبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على ضوء القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في كولورادو بإبعاده من الانتخابات التمهيدية للولاية، فيما اتهم ترامب الرئيس الحالي جو بايدن باستخدام "الحكومة كسلاح" ضده.

ويضع هذا الإعلان المحكمة العليا "بشكل مباشر" في قلب الحملة الرئاسية، إذ أنها ستنظر، للمرة الأولى، في التعديل الـ14 الذي اعتمدت عليه ولايتي كولورادو ومين لإبعاد ترامب، والفصل في هذه المادة سيحدد بشكل كبير مستقبل ترامب السياسي، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

ترامب: إيران لم يكن لديها مال تدفعه لحماس وحزب الله أيام رئاستي

المدعية العامة في نيويورك تطالب بتغريم ترامب أكثر من 370 مليون دولار

ووافقت المحكمة العليا الأميركية، على قبول استئناف ترامب ضد القرار الصادر عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو، والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية، بسبب "دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021".

واعترف القضاة بالحاجة إلى التوصل إلى القرار سريعاً، حيث سيبدأ الناخبون قريباً في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في جميع أنحاء البلاد. ومن المقرر أن يصدر القرار قبل 5 مارس المقبل.

وقالت المحكمة العليا المشكلة من 9 قضاة 3 منهم عينهم ترامب شخصياً، إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 فبراير.
 

المحكمة العليا الأمريكية المحكمة العليا ترامب دونالد ترامب الرئيس السابق دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

موضوعات متعلقة

ترامب: إيران لم يكن لديها مال تدفعه لحماس وحزب الله أيام رئاستي

المدعية العامة في نيويورك تطالب بتغريم ترامب أكثر من 370 مليون دولار

ترشيحاتنا

روسيا تعلن إسقاط طائرات مسيرة وصواريخ في القرم

ماذا حدث لأصحاب السبت بعد مسخهم قرود وخنازير؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

كيف نشأ الكون.. دراسة تكشف تفاصيل مذهلة عن مجرة قديمة

ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. قطوف من حياة إمام المسلمين الدكتور أحمد الطيب

الصحفيين تنظم دورة مهارات الديسك فى الكتابة الإخبارية

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل .. هذا التحديث يعطل هواتف آيفون.. و15 تطبيقا خطيرا تهدد المستخدمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحية للفن المصري والخليجي.. ماجد المهندس يتألق في ليلة البرنس والعمالقةl صور

مثل المطاعم.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية

بفستان مكشوف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

استقبال حافل لأبطال فيلم الإسكندراني .. صور

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ