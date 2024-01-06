ترامب: إيران لم يكن لديها مال تدفعه لحماس وحزب الله أيام رئاستي

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، إن إيران "كانت مفلسة" حينما كان رئيسًا للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنها لم تكن تقدر على تمويل حركة حماس وحزب الله.

وأضاف ترامب خلال كلمة له أمام حشد انتخابي: "حدودنا تستقبل ملايين الأشخاص من الإرهابيين والمرضى والمساجين، وموضوع المهاجرين في بلادنا يثير الريبة بسبب سياسة بايدن التدميرية".

وتابع: "ما كنا لنشهد حرب أوكرانيا والهجوم على إسرائيل والتضخم لو كنت في السلطة"، لافتًا إلى أن "سجل بايدن حافل بالفساد وعدم الأهلية لإدارة بلادنا وبايدن لا يدرك ما يفعله في السياسة الخارجية".

واستطرد ترامب بالقول: "بايدن والديمقراطيون كذبوا على الأمريكيين".