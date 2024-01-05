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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يشن هجوما لاذعا على ترامب: دبر محاولة انقلاب في 2021

بايدن وترامب
بايدن وترامب

شن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة هجوما لاذعا على الرئيس السابق دونالد ترامب، متهما إياه بتدبير محاولة انقلاب في بداية عام 2021.

واتهم الرئيس الأمريكي؛ ترامب باستخدام خطاب "ألمانيا النازية"، إلى جانب إشادته بزعماء ديكتاتوريين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار بايدن إلى أن ترامب مستعد للتضحية بالديمقراطية الأمربكية، واصفا ما حدث في الهجوم على الكونجرس الأمريكي في يناير عام 2021 أو ما عرف بهجوم "الكابيتول" هو محاولى انقلاب، بحسب ما أوردته فضائية “العربية”.

وأشار الرئيس بايدن إلى أن أحد أفراد عصابات ترامب كان يحمل مطرقة ويبحث عن نانسي بيلوسي لقتلها، لافتا إلى أن ترامب كان يسمي أفراد العصابات بالوطنيين.

وأكد بايدن أنه فاز بالانتخابات الرئاسية في 2020 وترامب تحول للعنف بهجوم أنصاره على الكابيتول، وكان يراقب العصابات في واشنطن من البيت الأبيض ولم يتحرك لوقفها, منوها إلى أن العصابات هاجمت العاصمة بسبب أكاذيب ترامب، وكنا قريبين في 2020 من فقدان أمريكا.

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