مش هينفع أرد.. مريم حليم ترفض الحديث عن والدها وتطلب إزالة صورته على الهواء

رفضت الفنانة الجزائرية مريم حليم الحديث عن والدها خلال ظهورها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بعدما عرضت صورة له على الهواء، مؤكدة أن الأمر يمثل جانبًا شخصيًا للغاية في حياتها.

وطلبت مريم حليم من فريق البرنامج إزالة الصورة، قائلة: "دي حاجة شخصية جدًا، والناس مش هتقدر تفهم مهما أنا شرحت الموضوع"، مضيفة أنها تفضل عدم الخوض في هذا الملف أو الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بعلاقتها بوالدها.

كما اعتذرت حليم للإعلامي محمد موسى قائلة: "أنا بعتذر منك يا أستاذ محمد، بس ياريت ممكن تشيل الصورة"، مؤكدة أنها غير قادرة على التعليق على هذا الأمر، ومشددة: "مش هينفع أرد".

وبدت علامات التأثر واضحة على الفنانة الجزائرية خلال الحلقة، حيث فضلت الامتناع عن استكمال الحديث حول هذا الموضوع، احترامًا لخصوصيتها ومشاعرها.