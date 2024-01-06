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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

امتحانات نصف السنة 2024.. سورة قصيرة تساعدك على الحفظ وهتخلي ذاكرتك حديد

صدى البلد

مع اقتراب امتحانات نصف العام، يعاني كثير من الطلاب من النسيان وعدم تذكر بعض الأمور وذلك لضغط المذاكرة، إلا أن هناك أمورا تعينهم على التركيز وعدم النسيان والحفظ.

سورة تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة
قراءة سورة الأعلى “سبح اسم ربك الأعلى” تعمل على تقوية الذاكرة وتساعد على الحفظ.

 قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى للمساعدة على الحفظ وتقوية الذاكرة قائلا: اقرأ من أول “سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى” إلى قوله تعالى “سَنُقْرِؤُكَ فَلا تَنسَى” 7 مرات، ثم أكمل السورة إلى آخرها مرة واحدة، وهذه الطريقة تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة.

سورة الأعلى

"سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى (1) ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ (2) وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ (3) وَٱلَّذِيٓ أَخۡرَجَ ٱلۡمَرۡعَىٰ (4) فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحۡوَىٰ (5) سَنُقۡرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ (6) إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلۡجَهۡرَ وَمَا يَخۡفَىٰ (7) وَنُيَسِّرُكَ لِلۡيُسۡرَىٰ (8) فَذَكِّرۡ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكۡرَىٰ (9) سَيَذَّكَّرُ مَن يَخۡشَىٰ (10) وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلۡأَشۡقَى (11) ٱلَّذِي يَصۡلَى ٱلنَّارَ ٱلۡكُبۡرَىٰ (12) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحۡيَىٰ (13) قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ (14) وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ (15) بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا (16) وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ (17) إِنَّ هَٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلۡأُولَىٰ (18) صُحُفِ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ (19)".

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دعاء المذاكرة وعدم النسيان 

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربيين.

اللهم إني أسألك سرعة الفهم والحفظ والبديهة وقوة الملاحظة.

دعاء قبل المذاكرة 
ويفضل للطالب أن يقول قبل المذاكرة: «اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل».

دعاء المذاكرة 
رب أشرح لى صدري ويسر لى أمرى وأحلل لى عقدة من لساني يفقهوا قولي.

دعاء بعد المذاكرة 
اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، ولا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك، اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت،
فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله و نعم الوكيل.

ادعية للمذاكرة والتركيز 

اللهم إني اسالك فهم النبين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.
اللهم أجعل ألسنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك أنك على كل شئ قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم إني استودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه انك على كل شئ قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء لسرعة الحفظ 

اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن اللهم الهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني واصلحني واصلح بي الامه
اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وامنن عليّ بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنّك أنت العليم الحكيم
اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهّم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب اتني الحكمه وفصل الخطاب، اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، واسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين
اللهم راد الضالة وهادي الضلالة أنت تهدي من الضلالة أردد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.

دعاء المذاكرة وعدم النسيان سورة الأعلى سورة تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة دعاء لسرعة الحفظ ادعية للمذاكرة والتركيز دعاء بعد المذاكرة دعاء المذاكرة دعاء قبل المذاكرة

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