مسؤول الاتحاد الأوروبي من لبنان: أولوياتنا تجنب التصعيد الإقليمي

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن أولويات الاتحاد هي تجنب التصعيد الإقليمي.

وقال بوريل عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم السبت، "يسعدني العودة إلى لبنان لإظهار الدعم خلال هذه الأوقات الصعبة"، مضيفًا أنه سيعقد لقاءات مهمة حول تأثير حرب إسرائيل في غزة على لبنان والمنطقة.

ولفت إلى أن الأولوية هي تجنب التصعيد الإقليمي وتعزيز الجهود الدبلوماسية بهدف تهيئة الظروف للتوصل إلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين والمنطقة.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في بيان، أمس الجمعة، أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيزور لبنان، في الفترة من الخامس إلى السابع من يناير، لمناقشة الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وأهمية تجنب التصعيد الإقليمي.

وجاء في البيان أن بوريل سيعيد التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية مع زعماء المنطقة.