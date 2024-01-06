4 أسباب لـ السكتات الدماغية.. وتحذير عاجل لهذه الفئة

قال الدكتور شريف عبد الهادي، عميد معهد القلب السابق، إن العادات الغذائية السيئة لها علاقة بحدوث السكتات الدماغية والأزمات القلبية، لافتًا إلى أن تراكم الكوليسترول والدهون في الشرايين يؤدي إلى ضيقها، وبالتالي عدم وصول الدم للدماغ؛ مما يسبب السكتات الدماغية والجلطات.

أسباب السكتات الدماغية

وأضاف “عبد الهادي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن عامل السن يفرق في حدوث السكتات الدماغية أو في الإصابة بالأزمات القلبية، فكلما زاد السن كلما زادت فرص الإصابة، لافتًا إلى أنه مؤخرًا وجد أن الجلطة تصيب الشباب أيضًا وهذا يحدث بسبب العادات السيئة مثل التدخين والعادات الغذائية السيئة.



وتابع الدكتور شريف عبد الهادي، عميد معهد القلب السابق أن الضغط العصبي الشديد وعدم ممارسة الرياضة له دور كبير أيضًا في الإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية.