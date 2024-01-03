فيها حاجات مش هتخطر ببالك.. أفضل الإسعافات الأولية لضحايا السكتة الدماغية

تعد السكتة الدماغية من أخطر المشكلات الصحية التي يمكن أن تنهي حياة الانسان إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها بشكل سريع وصحيح لذا تعد معرفة الإسعافات الأولية شيء بالغ الأهمية



ووفقا لما جاء في موقع pennmedicine نعرض لكم اهم الإسعافات الأولية لحالات السكتة الدماغية

اوضح كيلي أ. هامبرت، دكتوراه في الطب ، والأستاذ المساعد في طب الأعصاب السريري في بنسلفانيا ميدسين طرق الاسعافات الأولية ل السكتة الدماغية

كلما طالت مدة السكتة الدماغية دون علاج، كلما تموت خلايا الدماغ أكثر ولكن هناك علاجات يمكن تقديمها إذا وصل الشخص إلى المستشفى في الوقت المناسب.

ثلاثة أشياء يجب القيام بها عندما يصاب شخص ما بسكتة دماغية

أصعب شيء عليك القيام به هو التعرف على أعراض السكتة الدماغية وإذا لاحظت أي أعراض، يجب عليك الاتصال بالاسعاف أو الطبيب المختص بسرعة

أعراض السكتة الدماغية

لاحظ الوقت الذي ترى فيه الأعراض لأول مرة حيث يمكن إعطاء دواء مضاد للجلطات يسمى tPA، أو منشط البلازمينوجين الأنسجة، لشخص ما إذا كان يعاني من السكتة الدماغية، مما قد يؤدي إلى عكس الأعراض أو إيقافها من التطور ولكن يجب إعطاؤه خلال 4.5 ساعة من بداية الأعراض.

قد يكون المرضى مرشحين لعلاجات أكثر تقدمًا، مثل علاجات الأوعية الدموية ويمكن أن تتضمن علاجات الأوعية الدموية الداخلية إزالة الجلطة التي تسببت في السكتة الدماغية جراحيًا، أو إصلاح تمدد الأوعية الدموية وهو وعاء دموي منتفخ ينفجر ويسبب النزيف وتراكم الضغط في الدماغ.

يجب إعطاء العلاجات داخل الأوعية الدموية للسكتة الإقفارية، وهي السكتات الدماغية المرتبطة بجلطات الدم أو الانسدادات وهي النوع الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية، خلال 24 ساعة من ظهور الأعراض ، ويحسن العلاج المبكر النتائج، لذا فإن الوقت مهم للغاية.

إذا رأى أحد الافراد أن شخصًا ما يعاني من أعراض السكتة الدماغية، فإن الخطوة الأولى هي دائمًا الاتصال بالاسعاف

قم بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، إذا لزم الأمر مع العلم أن معظم مرضى السكتة الدماغية لا يحتاجون إلى الإنعاش القلبي الرئوي ولكن إذا كان فاقدًا للوعي فتحقق من نبضه وتنفسه و إذا لم تجد أي شيء، فاتصل بالطوارئ وابدأ الإنعاش القلبي الرئوي أثناء انتظار وصول سيارة الإسعاف.

تحذيرات هامة



عند الاشتباه في الأعراض لأحد اصدقائك او معارفك لا تدع الشخص يذهب للنوم أو يمنعك من الاتصال بالاسعاف لأنه غالبًا ما يشتكي الناجون من السكتات الدماغية من الشعور المفاجئ بالنعاس الشديد عند حدوث السكتة الدماغية لأول مرة.

يأتي الكثير من المرضى ويقولون إنهم ناموا لبضع ساعات قبل مجيئهم إلى المستشفى لأنهم كانوا متعبين ولكن الوقت هو جوهر

إن الأدوية وأي علاجات جراحية يمكن أن نقدمها للناجين من السكتة الدماغية حساسة للغاية للوقت ولا ينبغي عليهم الذهاب إلى النوم، ولا ينبغي عليهم الاتصال بطبيب الرعاية الأولية الخاص بهم أولاً، وبدلا من ذلك، يجب عليهم الذهاب فورا إلى غرفة الطوارئ.

ومهما حاول شخص ما إقناعك بعدم نقله إلى المستشفى، فلا تسمح له بذلك

لا تعط أدوية أو أطعمة أو مشروبات

هناك نوعان من السكتة الدماغية النزفية، الناجمة عن تمزق الأوعية الدموية مما يؤدي إلى نزيف في الدماغ والسكتة الدماغية الإقفارية، الناجمة عن جلطة تؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية

و80% من السكتات الدماغية هي عبارة عن حالات إقفارية، ولكن إذا كنت ضمن تلك النسبة 20% وكانت السكتة الدماغية ناجمة عن تمزق الأوعية الدموية في الرأس، فلن ترغب في تناول الأسبرين.

ولا يمكنك معرفة أي منها حتى تصل إلى غرفة الطوارئ وتحصل على فحص CAT وفي الواقع قد يؤذي الأسبرين الشخص العزيز عليك أكثر، ويسبب المزيد من النزيف إذا كان يعاني بالفعل من سكتة دماغية نزفية، لأن الأسبرين مخفف للدم.

لكي تكون آمنًا، لا تعطي أي شخص يعاني من أعراض السكتة الدماغية أي دواء.

ويجب أيضًا عدم إعطائهم أي طعام أو مشروبات قبل وصول سيارة الإسعاف لأنه في بعض الأحيان، تؤثر السكتة الدماغية على قدرتهم على البلع

حافظ على تركيزك واتخذ الإجراءات بسرعة

على الرغم من أنه قد يكون أمرًا مخيفًا أن ترى شخصًا مصابًا بسكتة دماغية، إلا أن اتخاذ بعض الخطوات الأساسية - وتجنب الآخرين - يمكن أن يساعد الشخص العزيز عليك في الحصول على أفضل النتائج الممكنة.