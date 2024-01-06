برلماني: الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده في اقتحام الصحراء لهذه الأسباب.. فيديو

قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفقد الأماكن في ربوع مصر بنفسه ورائها دلالات ورسائل مهمة ، مؤكدا أن الرئيس هو أول مصري يقتحم الصحراء ويسعى أن تكون التنمية في مصر ليست على ضفاف النيل ولكن يتحرك شرقا وغربا ، وذلك لربط مصر بعضها البعض شرقا وغربا.

يتم أستهداف مساحات أخري من مصر مساعدة على فك الاختناق الموجود حول محور ضفاف النيل

وأكد القط ، خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أنه عندما بدأت ولاية الرئيس السيسي منذ عشر سنوات ومصر تعيش على ٦.٥ % من مساحتها ، لافتا إلى أنه يتم الآن استهداف ضعف المساحة حتي تصل إلى ١٢ % من مساحة مصر لأن العبئ يزيد بمعدل ٢ مليون مصري في السنة ، وهذا يساعد على فك الاختناق الموجود حول محور ضفاف النيل.

وأضاف النائب، أن مصر كانت تلقب بالجراج الكبير، وجاء من قبل تقرير ياباني محزن جدا عندما زعموا أن القاهرة غير قادرة على تحرك البشر فيها، ولكن الآن أصبح لدينا القاهرة التاريخية وتم فتح شرايين جديدة ، وتم ربط مصر بالعين السخنة والمناطق الصناعية، لوجود سيولة في الاستثمار الذي يأتي من البحر الأحمر إلى منطقة العين السخنة، ليتم التحرك بسهولة مرورا من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وربط المناطق ببعضها وإنشاء بنية تحتية جيدة من كهرباء وغاز ووسائل نقل وايضا بنية تكنولوجية عن طريق وسائل الاتصالات.