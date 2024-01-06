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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مناسبة للريجيم .. طريقة عمل فيليه لحم البقر مع الخضار

طريقة عمل فيليه لحم
طريقة عمل فيليه لحم البقر مع الخضار

تعدّ طريقة عمل فيليه لحم البقر مع الخضار، من طرق تحضير اللحوم التي تجعلها طرية وخفيفة، بالإضافة إلى أنها من انواع اللحوم الأقل في نسبة الدهون. لذا فهي صحية، كما أنها مناسبة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل فيليه لحم البقر مع الخضار، وهي الوصفات السهلة وسريعة ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل فيليه لحم البقر مع الخضار

 

طريقة عمل فيليه لحم البقر مع الخضار

 

مقادير طريقة عمل فيليه لحم البقر مع الخضار:

1 كيلوجرام فيليه البقر

3غ خلطة البهارات الكويتيّة

50 جرام زيت دوّار الشمس

75 جرام زيت زيتون

20 حبّة بصل

20 حبّة ثوم

200 جرام لوبيا

4 عرانيس ذرة كبيرة

250 جرام جزر مقطّع

نصف ليتر مرقة اللحم

نصف كيلوغرام بطاطا

15 حبّة بندورة كرزيّة

رشّة ملح

30 جرام خردل

رشّة بهار

نشاء

 

طريقة عمل فيليه لحم البقر مع الخضار:

- نخلط البهارات الكويتيّة والملح والبهار مع زيت الزيتون، ونضع فيه الفيليه المنظّف بها.
- في مقلاة غير لاصقة نضع قليلاً من زيت دوّار الشمس، وعلى نار حامية نقلّب قطعة فيليه البقر دقيقتين من كلّ جهة.
- بعدها نضعها لمدّة 45 دقيقة في الفرن على حرارة 150 درجة.
- نسلق الجزر وعرانيس الذرة واللوبياء الفرنسيّة والبطاطا كلّاً على حدة.
- بالنسبة للثوم والبصل يجب أن نضعهما مع الفيليه في الفرن.
- في المقلاة نضع قليلاً من زيت الزيتون، البصل المفروم ونقلّيه جيّداً كي يذبل.

- نضع فوقه مرق اللحم مع القليل من الخردل ونتركها تغلي على نار خفيفة لمدّة 30 دقيقة.
بعدها ضعي قليلاً من النشاء وعقّدي الصلصة.
- عندما تنضج فيليه لحم البقر مع الخضار، ونضعها في وعاء ونصفّي جميع الخضروات كما

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