إقبال طلاب المرحلة الإعدادية على مجموعات الدعم المدرسي بالاقصر.. صور

اعلنت مديرية التربية و التعليم بمحافظة الاقصر ، أن مجموعات الدعم المدرسي تشهد إقبالاً واسعاً من طلاب المرحلة الإعدادية في مختلف الإدارات التعليمية، في إطار المراجعات النهائية لمواد المرحلة الإعدادية التي تقام بقاعات مجمعة داخل كل إدارة استعداداً لامتحانات نصف العام.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

الجدير بالذكر أن وكيل تعليم الأقصر الدكتور صبري خالد عثمان كان قد أصدر توجيهاته خلال اجتماعه الأخير بمديري الإدارات التعليمية بتوفير قاعات عامة لإقامة مراجعات نهائية فيها لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، على أن يتم اختيار أكفئ المعلمين لتقديم محاضرات مراجعة على أن تكون بأجر رمزي؛ تخفيفاً على أولياء الأمور.

وتمثل "مجموعات الدعم المدرسي" البديل الأكثر نفعاً وأماناً للدروس الخصوصية، حيث أنها خاضعة بشكل مباشر لإشراف وزارة التربية والتعليم، ويقوم عليها المعلمون الأعلى كفاءة في المنظومة التعليمية، كما أنها تقدَم للطلاب بأجور رمزية في محاولة لتوفير النفقات الباهظة التي تتكبدها الأسرة المصرية على الدروس الخصوصية.

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