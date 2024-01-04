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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الخطيب يزور مستشفيات شفاء الأورمان ويدعم الأطفال مرضى السرطان في الأقصر

صدى البلد

 

 وسط أجواء من البهجة والسعادة ، زار الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مستشفي شفاء الاورمان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في الأقصر لدعم الأطفال المرضي.

 

 

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ورافق الخطيب خلال الزيارة أحفاده ، حيث تفقدوا اقسام المستشفي برفقة الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفي وعدد من الأطباء ومسؤولي العلاقات العامة.

واستقبل الأطفال الذين يتلقون علاجهم داخل المستشفي الكابتن محمود الخطيب استقبال حافل حيث التقطوا صورا تذكارية ، وقام الخطيب بالتوقيع على تي شيرتات الأهلي واهداها للأطفال الذين عبروا عن سعادتهم بوجود أسطورة كرة القدم المصرية والإفريقية بينهم .

وحرص الخطيب على مشاركة الأطفال اللعب وحثهم على ضرورة الصبر وتحمل العلاج والثقة في الله أولا في  أن هذه الفترات الصعبة ستمر مشيرا أن المستشفي توفر كافة الخدمات الطبية بجودة عالية ومن خلال اطقم طبية على اعلي مستوي.

وأشاد الخطيب بالصرح الطبي مشيرا أنه حريص على زيارة المستشفي ولقاء الأطفال المرضي مع كل زيارة للأقصر ، مؤكدا أن الأهلي بكافة فروعه يفتح أبوابه للأطفال المرضي فضلا عن التعاون المستمر بين المستشفي وفرع النادي الأهلي بطيبة وإقامة العديد من الفعاليات خلال الفترة الماضية في إطار الدور والمشاركة  المجتمعية للأهلي مع كافة المؤسسات الخيرية والإنسانية .

وأكد الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفي ، أن الكابتن محمود الخطيب أبدي إعجابه بالمستشفي وبما تقدمه من خدمات طبية مجانية ، وأكد أنه وكل قيادات ولاعبي الاهلي يدعمون هذا الصرح الطبي المميز .

وأكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان ، أن زيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من الزيارات المهمة والتي أسعدت الجميع ،مشيرا أن الخطيب شارك في وضع حجر الأساس لمستشفي شفاء الاورمان وشارك أيضا في الافتتاح ويتابع ويزور المستشفي خلال أغلب زياراته للأقصر وسبق أن لبي دعوة طفل مريض لزيارة النادي وكان الخطيب في مقدمة مستقبليه.

وأشار فؤاد أن مثل هذه الزيارات تنعكس وتؤثر إيجابيا على الحالة الطبية للأطفال وهى دعم معنوي مهم للغاية ،ووجه الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، الشكر للكابتن محمود الخطيب ولكافة الداعمين للمستشفي .

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