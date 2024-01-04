عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والثقافة والإبداع الفكري.. محاضرات توعوية بثقافة الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عقد قصر ثقافة أرمنت غرب الاقصر محاضرة بعنوان "الشباب والثقافة والإبداع الفكري" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن أهمية تثقيف الشباب، وتنمية الفكر والوجدان عند الشباب، والارتقاء بحس الوجدان والمشاعر الإنسانية، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الشعر العامي" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن الشعر العامي وتطور ثقافته، ونماذج من أشعارهم، وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "الحقوق والمسؤوليات" ألقاها عبد العاطي أحمد موضحا حقوق الإنسان، وماهي فئات الحقوق ومجموعات الحقوق؟، وفئات الحقوق الخاصة، والإطار العام للمسئوليات المصاحبة لهذه الحقوق؟.

انطلاق 55 رحلة بالون طائر فى سماء الأقصر

لبحث شكواهم.. سكرتير عام محافظة الأقصر يواصل استقبال المواطنين

الفعاليات المقدمة جاءت ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، وتضمنت أيضا محاضرة بمكتبة الرياينة الثقافية بعنوان "طرق التعليم الحديث" ألقاها بدر الدين محمد موضحا طريقة التعليم التعاوني، وطريقة التعليم المتباعد، بجانب ذلك أقام بيت ثقافة الأقالتة أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان" صلوا عليه وسلموا "، أعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان "سندباد يطوف البلاد... سيناء" تأليف نيرفانا محمود تضمن الكتاب الحديث عن شبه جزيرة سيناء، وأهم المعالم بها قلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد الحاكم بأمر الله، وكنيسة سان جورج بطور سيناء، سردتها فاطمة حسن.

 

ووفقا لبرنامج الفعاليات ومن خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "الحروف ترقص بالألوان" تأليف رجب الصاوى سردتها وردة حسن، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "الثعلب صديق الحمار" ألقاها مينا عادل، وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي بعنوان" أماكن ومعالم _البحر الميت" ألقتها ثناء محمود.

 

نفذ قصر ثقافة الأقصر بمدرسة العوامية الابتدائية ورشة فنية عمل بابا نويل من ورق الكانسون نفذتها مشيرة محمد، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بعنوان "أميرة الظلام" نفذتها صفاء حسن مستخدمة، ورق الكانسون وقلم رصاص وألوان اكوريل وألوان خشب، كما أعد المركز الحضري ورشة حرف بيئية نفذها مروان جمال، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية بمدرسة نجع بدران الإبتدائية ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذها هشام النحاس، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية ورشة فنية بعنوان "فصل الشتاء "نفذها أحمد أمين بصحبة طلاب مدرسة الشهيد مختار أحمد داوود، ونفذ قصر ثقافة بهاء طاهر بمدرسة الإمام الحسين الإبتدائية ورشة فنون تشكيلية نفذها خالد حافظ.

الأقصر الهيئة العامة لقصور الثقاف الثقافة والإبداع الصعيد الثقافي المشاعر الانسانية العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة حاجر العديسات قصر ثقافة الطارف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

اعملوا فيديو وافضحوه | طلب عاجل من بسمة وهبة على الهواء

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

مفاجأة فى اللحوم الحية.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس بالأسواق والمنافذ

ترشيحاتنا

المكتب الإعلامي في غزة يكشف جرائم مروعة للاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين

أسعار الكهرباء 2024.. انفوجراف يقدم 12 نصيحة لتقليل الفاتورة

بعد شهر رمضان.. حقيقة زواج مصطفى شعبان ومديرة أعمال عمرو دياب السابقة

بعد خلاف 3 سنوات.. التفاصيل الكاملة لـ صلح أصالة وأنغام

حاجة مُستفزة.. مهيب عبد الهادي يعلق على اختيارات فيتوريا للاعبي المنتخب

المعهد القومي للبحوث الفلكية: شهب الرباعيات ذروتها أمس.. ولا تسبب حرائق| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

جلد أسود.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها بإطلالة مختلفة| شاهد

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

رفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها بالأبيض| شاهد

فيديو

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار باليابان تحبس الأنفاس.. شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ