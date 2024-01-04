الشباب والثقافة والإبداع الفكري.. محاضرات توعوية بثقافة الأقصر

عقد قصر ثقافة أرمنت غرب الاقصر محاضرة بعنوان "الشباب والثقافة والإبداع الفكري" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن أهمية تثقيف الشباب، وتنمية الفكر والوجدان عند الشباب، والارتقاء بحس الوجدان والمشاعر الإنسانية، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الشعر العامي" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن الشعر العامي وتطور ثقافته، ونماذج من أشعارهم، وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "الحقوق والمسؤوليات" ألقاها عبد العاطي أحمد موضحا حقوق الإنسان، وماهي فئات الحقوق ومجموعات الحقوق؟، وفئات الحقوق الخاصة، والإطار العام للمسئوليات المصاحبة لهذه الحقوق؟.

الفعاليات المقدمة جاءت ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، وتضمنت أيضا محاضرة بمكتبة الرياينة الثقافية بعنوان "طرق التعليم الحديث" ألقاها بدر الدين محمد موضحا طريقة التعليم التعاوني، وطريقة التعليم المتباعد، بجانب ذلك أقام بيت ثقافة الأقالتة أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان" صلوا عليه وسلموا "، أعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان "سندباد يطوف البلاد... سيناء" تأليف نيرفانا محمود تضمن الكتاب الحديث عن شبه جزيرة سيناء، وأهم المعالم بها قلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد الحاكم بأمر الله، وكنيسة سان جورج بطور سيناء، سردتها فاطمة حسن.

ووفقا لبرنامج الفعاليات ومن خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "الحروف ترقص بالألوان" تأليف رجب الصاوى سردتها وردة حسن، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "الثعلب صديق الحمار" ألقاها مينا عادل، وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي بعنوان" أماكن ومعالم _البحر الميت" ألقتها ثناء محمود.

نفذ قصر ثقافة الأقصر بمدرسة العوامية الابتدائية ورشة فنية عمل بابا نويل من ورق الكانسون نفذتها مشيرة محمد، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بعنوان "أميرة الظلام" نفذتها صفاء حسن مستخدمة، ورق الكانسون وقلم رصاص وألوان اكوريل وألوان خشب، كما أعد المركز الحضري ورشة حرف بيئية نفذها مروان جمال، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية بمدرسة نجع بدران الإبتدائية ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذها هشام النحاس، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية ورشة فنية بعنوان "فصل الشتاء "نفذها أحمد أمين بصحبة طلاب مدرسة الشهيد مختار أحمد داوود، ونفذ قصر ثقافة بهاء طاهر بمدرسة الإمام الحسين الإبتدائية ورشة فنون تشكيلية نفذها خالد حافظ.