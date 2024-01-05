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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

استعدادا لامتحانات الإعدادية والثانوية.. وكيل تعليم الأقصر يجتمع بمديري العموم

الدكتور صبري خالد
الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر

عقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر،  أجتماعاً بمديري العموم ومديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد، لبحث سبل الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات نصف العام للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

ووجه وكيل تعليم الأقصر بتوفير قاعات عامة لإقامة مراجعات نهائية بها لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، على أن يتم اختيار أكفأ المعلمين لتقديم هذه المحاضرات على أن تكون بأجر رمزي؛ تخفيفاً عن أولياء الأمور، كما أكد على الموجهين بتقييم أداء المعلمين خلال الفصل الدراسي الأول؛ للوقوف على النقاط الإيجابية وتعزيزها ومعالجة نقاط الضعف، بغرض التحسين والتطوير المستمر.

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وشدد وكيل تعليم الأقصر على الالتزام بخطط واضحة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بالمدارس بكل إدارة تعليمية لضمان أداء الطلاب للامتحانات في الأجواء المناسبة . 


عُقِد الاجتماع بحضور صفوت جارح عبد العظيم وكيل المديرية، علاء الدين أبو الحسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، وعبد الرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفني.


وفي سياق متصل نظم تعليم الأقصر ورشة عمل لتنمية الوعي المالي والإداري لتنفيذ الخطط التشغيلية، وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن الورشة تستهدف مديري الإدارات النوعية بالمديرية، وموجهي عموم الأنشطة، بهدف الارتقاء بمستوى الوعى الإداري للموظفين بكل مديرية و التحسين من آليات العمل لضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

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