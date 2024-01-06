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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تداهم أوكار تجار السلاح والمخدرات فى أسوان ودمياط

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو- 850 جرام لمخدر الهيروين- كمية لمخدر الشابو – 2 بندقية آلية وخزينتين وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية) و تنفيذ (667) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 3 فرد محلى - عدد من الطلقات).. بحوزة (6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام المحكوم عليهم المواد المخدرة

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