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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جريمة تهز الغربية.. 3 شباب يقيمون حفلة على جسد فتاة قاصر ويشوهوها|تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم تكن الفتاة القاصر تعلم عن سيرها وسط الزراعات في هذا اليوم بمركز زفتى، ستتعرض من خلالها لهذا الموقف الذي لن يمحى من ذاكرتها طوال حياتها، بعد أن استوقفها 3 من المراهقين لا تتجاوز أعمارهم 17 عاما، وهموا باغتـ.صابها وسط الزراعات بعد تهديدها بالقـ.تل، ولم يكتفوا بهذا بل قاموا بتصوير هذا الأمر على هواتفهم المحمولة، ولم يكتفوا بهذا كله بل قاموا بتشويه وجهها عقب الانتهاء من جرائمهم الأولى. 

قرار عاجل من النيابة

كان المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، بمحافظة الغربية، قد أعطى توجيهاته العاجلة، اليوم، إلى رئيس نيابة مركز زفتي، بتجديد حبس 3 أشخاص متهمين باغتـ.صاب فتاة قاصر في منتصف العقد الثاني من عمرها، وسط الزراعات في عزبة العصري، بنطاق مركز زفتى، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

ووجهت النيابة العامة، في تعليماتها، بانتقال فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية والطب الشرعي؛ لمناظرة الفتاة الضحية.

جريمة وسط الزراعات تهز محافظة الغربية

وكانت عزبة العصري في مركز زفتى، شهدت حالة من الصدمة والوجيعة، بعد اغتـ.صاب 3 أشخاص لفتاة قاصر، وتشويه وجهها بسلاح أبيض (مطواة)، حال إجبارها على ممارسة الرذيلة معهم تحت تهديد السلاح، وتم تصوير كل ما حدث بينهم بواسطة هواتفهم المحمولة. 

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورد بلاغ من الأهالي، بوجود فتاة داخل عزبة العصري، تم اغتـ.صابها من قبل 3 شباب تتراوح أعمارهم من 16 إلى 17 سنة، وتشويههم لوجهها. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارة إسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية، أن الفتاة تبلغ من العمر 15 عاما.

ونقلت الفتاة إلى مستشفى زفتى العام، ووضعها داخل العناية المركزة في حالة حرجة؛ بسبب ما تعرضت له.

كما عرضت المجني عليها على الطب الشرعي؛ للكشف عليها، للتأكيد على ارتكاب الجريمة بحقها.

وألقي القبض على المتهمين الثلاثة، وحرر محضر بالواقعة، وبإحالتهم إلى النيابة؛ أصدرت قراراتها المتقدمة.

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