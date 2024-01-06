كوريا الجنوبية تحبط محاولة اقتحام مكتب رئيسها.. تفاصيل

اعتقلت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم السبت، مجموعة من أعضاء رابطة طلابية يسارية حاولوا اقتحام مكتب رئيس البلاد يون سيوك يول.

وحسب ما ذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء، أوقف ضباط شرطة من منطقة يونسان بالعاصمة سيئول في الساعة 13:10 من اليوم، السبت، 20 عضوًا من رابطة الطلاب التقدمية الكورية بتهمة دخول مبنى الرئاسة بشكل غير قانوني.

وأضافت أن مجموعة من الطلاب تجمعت أمام مكتب الرئيس قبل 10 دقائق من محاولة الاقتحام وهتفوا بشعارات مختلفة، كان من بينها المطالبة باستقالة الرئيس وإجراء تحقيق خاص في قضية الاحتيال المالي لزوجته كيم جون هي.

وأشارت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أنه لم يتم الاتفاق على إجراء مظاهرة مسبقا.

وطلب أعضاء اتحاد الطلاب عقد اجتماع لهم مع ممثلي الإدارة، وبعد ذلك بدأوا في اقتحام المبنى من خلال البوابات والسياج.

وتمكن بعضهم من تجاوز الحاجز، بينما نظم الباقون احتجاجا أمام الحاجز.

وقامت الشرطة بنقل المحتجزين إلى مراكز شرطة مختلفة، وتحقق حاليا في ملابسات ودوافع الحادث.