طيور الشحرور تغرد بين جبال سانت كاترين .. شاهد

تتميز مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء بالتنوع البيئي، لذا تم إعلانها محمية طبيعية عام 1988، لكونها تحتوي على العديد من الأحياء النباتية والحيوانية، حيث يوجد بها 30 نوعًا من الزواحف النادرة، و472 من الفصائل النباتية النادرة منها الطبية ومنها السامة، و19 نوع من النباتات المتوطنة التي لا تنمو في أي مكان بالعالم.

ويعد طائر الـ "starling " جزء من هذا النظام البيئي الفريد التي تتميز به سانت كاترين، وهو يوجد بكثرة في المدينة لدرجة أنه أصبح بدو مدينة سانت كاترين يألفونه، ويعتادون سماع صوته يوميًا، ورصد أسراب منه تلهو على قمم الجبال، لتكتمل اللوحة الفنية الطبيعية التي حبى الله سبحانه وتعالى المدينة به.

قال محمد أبو جبل، من قبيلة الجبالية بسانت كاترين، إن طائر الـ "starling " ذو صوت عذب وشكل جذاب، واعتاد سكان المدينة سماع صوته العذب يوميًا لذا أطلقوا عليه اسم "الشحرور" نسبة إلى المطربة والممثلة "صباح" التي كانت تتمتع أيضًا بصوت عذب ومظهر جذاب، مؤكدًا أنه أصبح يوجد ألفة بين الطائر وسكان المدينة وزوارها.

وأوضح "أبو جبل" في تصريح اليوم، أن شكل الطائر الجذاب وصوته العذب يجذب السائحين المترددين على المدينة وخاصة الذين يصعدون لأعلى قمة جبل موسى، لتواجد العديد من أسراب الطائر هناك، ويحرصون على التقاط الصور له، مشيرًا إلى أن الطائر اعتاد الحياة بالقرب من البشر ولا يخاف من تواجدهم بالقرب منه، ويقف بالقرب منهم بحد أقصى لا يتجاوز المترين.

وأضاف أن سكان المدينة وروادها من السائحين والزائرين على علم بكونها محمية طبيعية، وغير مسموع بالصيد بها، أو التعامل بعنف مع الحيوانات أو الطيور التي توجد فيها، وهذا جعل طائر "الشحرور" يشعر بالطمأنينة عند الاقتراب منه.

على جانب آخر قال إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين، إن طائر الـ "starling " من أنواع العصافير المقيمة بشكل دائم في المحمية، وليس من الطيور المهاجرة، لكون المحمية هي البيئة المناسبة له للعيش بها، وهو يفضل البيئة الجبلية الباردة وهو ما تتسم به محمية سانت كاترين.

وأوضح مدير محمية سانت كاترين، أن محمية سانت كاترين تزخر بأعداد كبيرة من عصافير الـ "starling"، ويعد من الطيور الغير مهددة بالإنقراض، ويتميز بشكله الجذاب ذات الريش الأسود وتتزين أجنحته ببعض الريش الأحمر ، ويتغذى على البذور وبقايا الطعام داخل الوديان الجبلية، والحبوب التي توجد في روث الجمال والماعز.

ولفت إلى أن أهم ما يميز أنثى طائر الـ "starling"، أن رأسها تكون بني محمر، بينما رأس الذكر تكون سوداء.

طائر الشحرور

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