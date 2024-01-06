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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«جامد والنجومية وأمانة يا قلبي».. رامي صبري يطلق أحدث أغاني «النهايات أخلاق»

رامي صبري
رامي صبري

واصل النجم رامي صبري الكشف عن مفاجآته لجمهورها من خلال إطلاق عدد جديد من أغاني ألبومه «النهايات أخلاق» حيث أطلق قبل قليل 3 أغاني جديدة من الألبوم الجديد بعد نجاحه على مدار اليومين الماضيين بـ 7 أغاني من الألبوم الجديد.


وعلى مدار الساعات الماضية تصدرت أغنية «بين الحيطان» من ألبوم النهايات أخلاق لرامي صبري تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب عالميا في أول ٤٨ ساعة من طرحها، كما تواجدت 3 أغنيات أخرى في صدارة التريند مصريا وعالميا وهي « جت سليمة وبحكي عليكي والنهايات أخلاق».

الأغنيات الثلاث الجديدة لرامي صبري اليوم بدأت بأغنية «النجومية» من كلمات تامر حسين وألحان شادي حسن وجيتار شريف فهمي وتوزيع جلال حمداوي.
 

الأغنية الثانية لرامي صبري اليوم هي أغنية «أمانة يا قلبي» وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس ماستر طارق توكل وجيتار أحمد حسين ووتريات تامر غنيم وقانون محمود عامر ومهندس صوت سادو، كما أطلق رامي صبري أغنيته الثالثة اليوم وهي أغنية «جامد» من ألحان نور عز العرب وكلمات عليم وتوزيع مكس وماستر شندي.

 

كلمات ألبوم النهايات أخلاق

وتقول كلمات أغنية «جامد»: 

عيني منزلتش من عليها.. إزاي مخدتش يعني بالها..  يخرب بيت كده هموت عليها وقصدها بدوب.. عيني منزلتش من عينها.. إزاي مخدتش يعني بالها.. يا جماعة خدوا بالكو عنيها كانت عاملة قلوب.. ويخرب بيت جمالها لولا مسكوني صحابي.. كنت روحت قولتلها وكنت هعك جامد جامد.. عامل فيها فاهم وكنت بقول على نفسي جامد.. عدت ثبتتني وهم تحفة متتوصفشي
ضحكة منها دي سوحتني بتنقط شقاوة.. بالذات لما تكون قصادي بتأخر رجل بهداوة لا مش ممكن يبقى عادي.. شكلها ماشية أخر حلاوة.

وتقول كلمات أغنية «النجومية»:

 أنا من شوية من شوية قلبى دق.. بس بصراحة قلبى أيوة  عنده حق ..فى نجومية ..نجومية.. فيه طريقة م اللي هي.. لما شفت الضحكة ديا قلت لاء.. أنا مش ح أسيبه فين حالاقي زيه تانى.. دى ملفِفَاني عيونه لف مدوخاني.. يانا ياهى .. الليله دي يانا ياهي .. يانا م اللى عامله فيا   والله مقدرش لا.. النجومية النجوميه ليها ناسها.. النجومية ياحبيبى إنت أساسها.. أثرت فيا بكلمة واحدة وإبتسامه.. راح قلبى بالسلامة.. وماليش كلام عليه.. النجومية النجوميه ليها ناسها.. النجومية ياحبيبى إنت أساسها.

رامي صبري

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