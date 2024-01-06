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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طفرة كبيرة.. رئيس اتحاد الكرة يوجه رسالة هامة للرئيس السيسي

صدى البلد

تقدم جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي ، لدعمه الدائم واللا محدود للرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، معربا عن فخره وسعادته بزيارة الرئيس وتفقده تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم صباح اليوم ، باستاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية ما يؤكد اهتمامه الكبير بالمنتخبات الوطنية ، وهو ما كان له عظيم الأثر في نفوس اللاعبين والجهاز الفني ويعتبر أكبر حافز لهم لتحقيق اللقب الأفريقي واسعاد الجماهير المصرية العظيمة.

كما تقدم جمال علام بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لدعمه الدائم للمنتخبات الوطنية ومساندتها باستمرار وتوفير كل سبل النجاح لها في جميع المحافل الدولية الرياضية لرفع اسم مصر عاليا.

أكد جمال علام أن المنظومة الرياضية في مصر شهدت طفرة كبيرة وغير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية، التي تعتبر ضمن أهم أولويات الدولة المصرية الحديثة، اذ توسعت مصر في إنشاء العديد من المشروعات القومية الرياضية، وعلى رأسها المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة التى يعد التي تعد أول وأكبر مدينة أولمبية متكاملة في مصر والشرق الأوسط، كما تعتبر واحدة من أفضل الإبداعات التي تم إنشاؤها باحترافية عالية، لتضم مجموعة من الأندية الرياضية والاجتماعية وعدد من الملاعب في كل الرياضات لتكون قبلة الرياضيين في الشرق الأوسط باعتبارها الأكثر اكتمالا من حيث الخدمات المقدمة في كل الرياضات المختلفة.

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