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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطارية ضخمة وكاميرا 50 ميجابكسل.. أفضل موبايل Oppo أوبو لمحدودي الدخل

هاتف أوبو Oppo A17
هاتف أوبو Oppo A17

مع الزيادات التي تشهدها أسعار الهواتف الذكية يبحث الكثير من راغبي الشراء خاصة من محدودي الدخل عن هواتف متميزة بسعر رخيص أو مناسب، ويقدم هاتف Oppo A17 من شركة أوبو مواصفات كبيرة مع سعر مناسب للغاية. 

ويتميز Oppo A17 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.56 بوصة، دقة 720 × 1612 بيكسل، وجودة +HD ، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية،  مع 3 ألوان هي: الأسود و الأزرق و البرتقالي، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

ويقدم  Oppo A17 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع ميزات HDR ، وpanorama ، وفلاش LED  في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، تدعم تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل Oppo A17 بمعالج من نوع Helio P35 من شركة ميدياتيك ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت و 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل أندويد.

 

ويحتوي Oppo A17 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ USB-C للشحن، ومع بعض الميزات الموفرة للبطارية مثل وضع توفير الطاقة الفائق ووضع الاستعداد الليلي.

سعر هاتف أوبو Oppo A17

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A17 في السوق المصري  بسعر يبدأ من 5 آلاف و 724 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

 

 

 

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