يجذب الاستثمار.. برلماني عن قانون الأراضي الصحراوية: لا تخلي عن أي أرض مصرية

تحدث عمرو درويش عضو مجلس النواب، عن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية التي وافق عليها مجلس النواب.

وقال عمرو درويش في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "تعديل قانون الأراضي الصحراوية يجذب المزيد من الاستثمارات لمصر".

وأضاف عمرو درويش: "على الشعب المصري أن يطمئن ولا تأثير سلبي لتعديلات قانون الأراضي الصحراوية على سيناء".

وتابع عمرو درويش: "مصر وقفت حائط صد أمام تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهل غزة إلى سيناء، ومصر وقفت حائط صد أمام الهجمات الإرهابية وقضينا على الإرهاب في سيناء".

وأكمل عمرو درويش: "لا صحة لأي تخلي عن الأراضي المصرية بعد تعديل قانون الأراضي الصحراوية "، مضيفا:" مصر دولة مؤسسات على رأسها قيادة وطنية مخلصة لا تفرط في أي حبة رمل من الأراضي المصرية".