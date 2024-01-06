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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يجذب الاستثمار.. برلماني عن قانون الأراضي الصحراوية: لا تخلي عن أي أرض مصرية

عمرو درويش
عمرو درويش

تحدث عمرو درويش عضو مجلس النواب، عن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية التي وافق عليها مجلس النواب.

برلماني : لا علاقة لتعديلات قانون الأراضي الصحراوية بسيناء أو تهديد الأمن القومي

وكيل إسكان النواب : تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تدعم الاستثمار

وقال عمرو درويش في حواره  مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "تعديل قانون الأراضي الصحراوية يجذب المزيد من الاستثمارات لمصر".

 وأضاف عمرو درويش: "على الشعب المصري أن يطمئن ولا تأثير سلبي لتعديلات قانون الأراضي الصحراوية على سيناء".

 

وتابع عمرو درويش: "مصر وقفت حائط صد أمام  تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهل غزة إلى سيناء، ومصر وقفت حائط صد أمام الهجمات الإرهابية وقضينا على الإرهاب في سيناء".

 

وأكمل عمرو درويش: "لا صحة لأي تخلي عن الأراضي المصرية بعد تعديل قانون الأراضي الصحراوية "، مضيفا:" مصر دولة مؤسسات على رأسها قيادة وطنية مخلصة لا تفرط في أي حبة رمل من الأراضي المصرية".

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