وكيل إسكان النواب : تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تدعم الاستثمار

علق طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية.

وقال طارق شكري في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" قانون الأراضي الصحراوية كان به بند شديد الأهمية لصالح المستثمر العربي والأجنبي الراغب في الاستثمار في مصر ".

وأضاف طارق شكري :" تم إجراء تعديل على قانون الأراضي الصحراوية حيث تم إتاحة أحقية المستثمر العربي والأجنبي في الحصول على المساحة المناسبة له طبقا للقدرة المالية والتنمية المطلوبة ".

وتابع طارق شكري :" تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تدعم الاستثمار وتقوم بتسهيل إجراءات أمام المستثمرين الأجانب ".

واكمل طارق شكري :" تم إحداث التكامل بين قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصحراوية لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر ونستهدف جذب الاستثمارات ".