وزيرة الخارجية الفرنسية تحذر إيران من خطر تفجر الوضع في المنطقة

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولينا، إنها أبلغت نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن "خطر تفجر الوضع في المنطقة أكبر من أي وقت مضى"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأشارت وزيرة الخارجية الفرنسية إلى أنّه "يتعيّن على إيران ووكلائها التوقف فورًا عن الأفعال التي تزعزع الاستقرار"، يأتى التحذير الفرنسي بعد يومين من تفجيري كرمان الذى راح ضحيته 91 مواطنا حسب أخر الإحصائيات الرسمية.

وكان قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت الشيخ صالح العاروري فى لبنان، وكان يشغل منصب نائب رئيس حركة حماس وعضو وفد التفاوض في تبادل الأسرى.