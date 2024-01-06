إسرائيل وحزب الله يتبادلان إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية وسط قلق من توسع حرب غزة

قالت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، اليوم السبت، إنها أطلقت صواريخ على إسرائيل، وقال خصمها اللدود إنها ضربت 'خلية إرهابية' ردا على ذلك، في الوقت الذي زار فيه دبلوماسيون كبار من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المنطقة للبحث عن سبل لوقف انتشار الأسلحة من إيران. حرب.

واحتدم القتال، أيضا داخل غزة، خاصة في مدينة خان يونس الجنوبية وبالقرب منها، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ثلاثة أعضاء في حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع الساحلي المكتظ بالسكان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في زيارتين منفصلتين إلى المنطقة لمحاولة وقف امتداد حرب غزة المستمرة منذ ثلاثة أشهر إلى لبنان والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والشحن في البحر الأحمر. الممرات.

وكثيرا ما تتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية، وتشتعل الضفة الغربية بالغضب، ويبدو أن الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن مصممون على مواصلة الهجمات على ممرات الشحن في البحر الأحمر حتى تتوقف إسرائيل عن قصف غزة.

انطلقت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عندما قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد نحو 40 'إطلاقا' من لبنان باتجاه منطقة ميرون.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال حزب الله إنه ضرب موقع مراقبة إسرائيليا رئيسيا بـ 62 صاروخا 'كرد أولي' على مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري يوم الثلاثاء.

وقُتل العاروري بطائرة بدون طيار في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله اللبناني، حليف حماس، في هجوم نسب على نطاق واسع إلى إسرائيل.

قالت الجماعة الإسلامية اللبنانية المسلحة الجماعة الإسلامية إنها أطلقت صاروخين على كريات شمونة في شمال إسرائيل، وهي العملية الثالثة التي تعلن مسؤوليتها عنها منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد على الهجمات الصاروخية بضربة بطائرة بدون طيار على 'الخلية الإرهابية المسؤولة عن إطلاق الصواريخ'.

وأضافت أنها ضربت أيضًا أهدافًا لحزب الله في مناطق عيتا الشعب ويارون وراميا في جنوب لبنان، وأصابت نقطة إطلاق ومواقع عسكرية و'بنية تحتية إرهابية'.

وقالت مصادر أمنية لبنانية وسكان إن إسرائيل قصفت أيضا منطقة تعرف باسم كوثرية السيد.

وقال حزب الله إن خمسة من مقاتليه قتلوا في الغارات الإسرائيلية.

الدبلوماسية الغربية

بدأ الهجوم الإسرائيلي بعد أن هاجم مسلحو حماس من غزة إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

وأدى الهجوم، الذي يهدف إلى القضاء على حماس، إلى مقتل 22722 شخصًا حتى يوم السبت، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، ودمر الجيب الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة. وأضافوا أن 122 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب 256 آخرون في غزة خلال 24 ساعة.

ويجتمع بلينكن مع زعيمي تركيا واليونان يوم السبت في بداية رحلة مدتها أسبوع ستأخذه أيضًا إلى إسرائيل والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.

وفي اسطنبول أجرى بلينكن محادثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ثم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ينتقد بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وعرضت تركيا، التي لا تصنف حماس كمنظمة إرهابية، على عكس معظم حلفائها في حلف شمال الأطلسي، وتستضيف بعض أعضائها، التوسط في الصراع في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن أكد خلال المحادثات 'ضرورة منع انتشار الصراع وتأمين إطلاق سراح الرهائن وتوسيع المساعدات الإنسانية وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين'.

وشدد بلينكن أيضًا على ضرورة العمل نحو سلام إقليمي أوسع نطاقًا ودائمًا يضمن أمن إسرائيل ويعزز إقامة دولة فلسطينية، على حد قوله.

وأعرب بوريل، كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، عن قلقه في بيروت بشأن تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ومخاطر احتمال جر لبنان إلى صراع غزة.

وقال بوريل: 'يجب أن تظل القنوات الدبلوماسية مفتوحة. الحرب ليست الخيار الوحيد، إنها الخيار الأسوأ'.

قصف عنيف

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا أن 18 فلسطينيا استشهدوا في هجوم إسرائيلي على منزل شرق خان يونس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بقصف عنيف داخل مدينة خان يونس بالقرب من مستشفى الأمل. وقالت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، إن الشظايا تطايرت داخل المنشأة الطبية وسط أصوات إطلاق نار كثيف من طائرات بدون طيار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته الخاصة قتلت ثلاثة مقاتلين وعثرت على 'العديد من الأسلحة والقنابل اليدوية ومخازن الذخيرة والسترات التي استخدمتها حماس' في منزل مدني.

ويعاني سكان غزة المصابون بصدمات نفسية، والذين نزح معظمهم مرة واحدة على الأقل بسبب القصف، من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.

وقال محمود عوض البالغ من العمر 11 عاما، وهو يقف خارج مشرحة في خان يونس، إن والديه وإخوته قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية.

وقال: 'كنا في مخيم الشاطئ للاجئين وأسقطوا منشورات تقول إن غزة ساحة معركة، فهربنا إلى خان يونس لأنه مكان آمن، وما زالوا يقصفوننا'.

وتنفي إسرائيل استهداف المدنيين لكنها تقول إن نشطاء حماس يتعمدون زرع أنفسهم وبنيتهم ​​التحتية بين السكان المدنيين.

وتنفي حماس، المدعومة من إيران والتي تتعهد بتدمير إسرائيل، هذه الاتهامات.