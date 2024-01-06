الرئيس يھدى البابا تواضروس باقة ورد وسط ھتاف الحاضرين "بنحبك يا سيسى"

وصل الرئيس السيسي مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية للتهنئة البابا تواضروس الثانى والأخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد.

وحرص الرئيس السيسى خلال تواجدھ كاتدرائية ميلاد المسيح على إلتقاط الصور التذكارية مع الأخوة الأقباط.

حرص الرئيس السيسى على تقديم باقة ورد للبابا تواضروس الثانى على وسط ھتافات الحاضرين :"بنحبك يا سيسى".

وكان قال القس رفعت فكري أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط أن ما يفعله الرئيس السيسي دليل على دعمه لدولة المواطنة ولا يستطيع أحد أن يقول أن الأقباط لا يتقلدوا المناصب الحكومية .

دعم المواطنة

وأضاف القس رفعت فكرى، منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة مصر وھو حريص كل الحرص على دعم المواطنة.

وتابع القس رفعت فكرى، أن ھناك دلائل كثيرة بشأن دعم المواطنة منھا إعادة ترميم عدد كبير من الكنائس، تقنين أوضاع الكنائس الغير مقننة، بناء الكنائس كما المساجد فى الاماكن التى لم تكن بھا كنائس.

وأضاف القس رفعت زكى قائلا:" فى عھد الرئيس الدولة صححت مسارات كثيرة وكان من بينھا المواطنة واليوم المواطن المسيحى متواجد فى كافة الوظائف التنفيذية والرقابية كمجلس النواب.



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