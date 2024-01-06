قداس عيد الميلاد.. مراسل صدى البلد: سفير مصر ببلجيكا قدم التهنئة للأقباط المصريين

كشف مجدي يوسف مراسل صدى البلد ببروكسل تفاصيل احتفال الأقباط المصريين في بروكسل بعيد الميلاد وفعاليات قداس عيد الميلاد..

وقال مجدي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " علي مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".:" قداس عيد الميلاد بدأ منذ ساعتين ومنذ دقائق وصل إلى الكنيسة السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في بلجيكا لتقديم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد ".

وأضاف مجدي يوسف:" سفير مصر ببلجيكا ألقى كلمة الرئيس السيسي التي تهنئ الأقباط المصريين بالعيد ".

واكمل مجدي يوسف:" سفير مصر ببلجيكا وأعضاء السفارة المصرية قرروا حضور القداس بشكل كامل وحتى نهايته كي يتمكنوا من لقاء كل مصري يتوافد على الكنيسة لحضور القداس".

ولفت مجدي يوسف:" أجواء احتفالية كبيرة في بلجيكا بين أبناء الجالية المصرية في بلجيكا بعيد الميلاد ".