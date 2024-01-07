أعشاب لعلاج آلام الدورة الشهرية للمراهقات.. بديل طبيعي للأدوية

هناك عدة أعشاب طبيعية يُعتقد أنها تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية للمراهقات ومع ذلك، يجب أن استشارة الطبيب قبل تناول أي عشبة أو مكمل غذائي، خاصة إذا كانت هناك مشاكل صحية أو استخدام للأدوية الأخرى، فقد تكون الآلام الشديدة خلال الدورة الشهرية عرضًا لحالة صحية أخرى تحتاج إلى تقييم وعلاج من قبل الطبيب المختص، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أعشاب طبيعية لعلاج آلام الدورة الشهرية

فيما يلي بعض الأعشاب التي قد تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية:

1. الزنجبيل: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ويُعتقد أنه يساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية. يمكن تناوله على شكل شاي أو إضافته إلى الطعام.

2. القرفة: لها خصائص مضادة للالتهابات وتساعد في تخفيف الألم. يمكن استخدامها في تتبيل الطعام أو تحضير الشاي.

3. عشبة الراسبيري (Raspberry leaf): يُعتقد أنها تساعد في تقليل الألم وتوازن الهرمونات. يمكن استخدامها في شكل شاي.

4. عشبة البابونج: لها تأثير مهدئ ومضاد للالتهابات، وتُعتبر خيارًا شائعًا لتخفيف آلام الدورة الشهرية.

5. عشبة الكركديه (Hibiscus): يُعتقد أنها تحتوي على مركبات تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية. يمكن استخدامها في تحضير الشاي.

مع ذلك، لا توجد أدلة علمية قوية تثبت فعالية هذه الأعشاب في تخفيف آلام الدورة الشهرية، والتأثير قد يختلف من شخص لآخر. لذا، من المهم التحدث إلى الطبيب قبل استخدام أي عشبة لضمان السلامة والفعالية. يمكن للطبيب أن يقدم نصائح وتوجيهات ملائمة للمراهقة لتخفيف آلام الدورة الشهرية.