أدى حركات استعراضية| ضبط قائد سيارة عرض حياة المواطنين للخطر أعلى كوبرى أكتوبر

ضبط رجال الأمن قائد سيارة يقود برعونة أعلي كوبري ٦ أكتوبر وذلك ان تم فضح آمره من خلال تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً الواقعة .



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية أعلى كوبرى أكتوبر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.