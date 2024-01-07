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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية أمريكا يزور الأردن اليوم في ثالث جولاته بالمنطقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يصل المملكة في سياق جولة إقليمية في ثالث محطة برجولته بالمنطقة بعد زيارتي تركيا واليونان خلال يومي الجمعة والسبت.


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن الصفدي سيبحث مع نظيره الأمريكي، الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستعرة، وسيؤكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين وإزالة جميع العقبات التي تضعها إسرائيل أمام وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع مناطق غزة.

وأضاف القضاة - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية أمس السبت، أن الصفدي سيعيد تأكيد الموقف الأردني الثابت في رفض تهجير الفلسطنيين داخل أرضهم أو إلى خارجها وإدانته جريمة حرب وتصعيداً خطيراً للصراع، ورفض أي مقاربة مستقبلية للتعامل مع غزة من منطلق أمني وخارج سياق خطة كاملة شاملة قائمة على وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتستهدف تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.

وقال القضاة إن الصفدي سيجري محادثات مكثفة مع بلينكن - أيضاً - حول وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والتي تدفع نحو تفجر الأوضاع. 

وأضاف أن الوزيرين سيبحثان أيضاً قضايا ثنائية وإقليمية.

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