«أفشة» في تصريحات مع أحمد حسن: جددت على بياض حبًا في الأهلي

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات نجم الأهلي مجدي أفشة عبر برنامج الكابتن على قناة dmc عبرحسابه علي موقع فيسبوك.

وقال مجدي افشة لاعب النادي الأهلي: "إنه يحترم أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، وأنه سبق له التصريح بأنه لا أحد يجدد على بياض وأنه لو الأهلي عرض عليه التجديد أكثر من مرة فلن يتأخر.

وتابع : من لم يلعب في الأهلي لم يلعب كرة ومن يلعب في الأهلي يحصد كل شيء من بطولات.

أقسم بالله جددت على بياض ولم يكن معي أحد من مسئولي النادي، وأخبرت الكابتن سيد عبد الحفيظ بأن يجهز العقد وسوف أوقع على بياض حبًا في النادي.





وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.