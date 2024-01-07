انطلاق دورة تنمية الموارد والتحول الرقمى فى ظل ادارة التغيير بمركز سقارة

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الأحد، دورة " تنمية الموارد والتحول الرقمى فى ظل ادارة التغيير" والتى ينفذها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولى واتحاد البلديات الهولندى تنفيذًا للتكليف الرئاسى لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر ويستفيد منها 45 متدربا من رؤساء المراكز والمدن ، ويستمر مركز سقارة فى تنفيذ دورات تطوير قدرات المحافظات تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمى وتحقيق التغيير المطلوب ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتنمية موارد المحافظات الذاتية.

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الى أن الدورة ستركز على عرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، و القوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد وكيفية التغلب عليها، وتجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية والنتائج المحققة، وآليات الحصر للموارد الذاتية فى ضوء تجربة البرنامج ، و تحليل أعمال الحصر للموارد الذاتية على مستوي الوحدة المحلية، وكيفية إعداد خطة عمل لتنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدة المحلية فى ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتعرف على قانونى الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، و انتظار المركبات ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ وآلية تطبيقه.