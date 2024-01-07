صحف السعودية: حرب غزة تدخل شهرها الرابع ومخاوف من توسعها إقليمياً.. وولي العهد يستقبل رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي

مغادرة الطائرة السعودية الـ 38 لإغاثة الفلسطينيين في غزة

اغتيال «العاروري» يطيح بـ«صفقة الأسرى»

سودانيون يخشون حرباً أهلية مدمرة مع زيادة الاستنفار وتسليح المدنيين

الصومال يقر قانوناً يلغي اتفاق إثيوبيا و"إقليم أرض الصومال"

بوتين يلتقي عائلات جنود قتلى في أوكرانيا... ويتعهد بدعم قواته

ترمب يحذر من «حرب عالمية ثالثة» في حالة إعادة انتخاب بايدن

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر من «رد فوري» على أي استفزاز

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة

تناولت صحف السعودية الحرب على غزة بجانب موضوعات أخرى محلية ودولية.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، أعلنت إسرائيل أنها «أكملت تفكيك» بنية القيادة العسكرية لحركة «حماس» في شمال قطاع غزة، بينما تدخل حربها ضد الحركة شهرها الرابع، اليوم (الأحد)، وسط مخاوف من توسعها إقليمياً.

وفجر الأحد، تحدث شهود عن غارات جوية إسرائيلية على خان يونس، المدينة الكبيرة في جنوب قطاع غزة، والمركز الجديد للاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و«حماس». وأفادت وكالة «وفا» الفلسطينية بسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أنه يركز عملياته من الآن فصاعداً على وسط غزة وجنوبها، بعد 3 أشهر من الحرب التي أتاحت له حسب قوله: «تفكيك بنية (حماس) العسكرية» في شمال هذا القطاع.

وأوردت صحيفة الشرق الأوسط، نقل موقع «أكسيوس»، اليوم (الأحد)، عن مسؤول قطري ومصدر إسرائيلي، لم يسمهما، أن الدوحة أبلغت عائلات 6 من المحتجزين لدى حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بأن جهود التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين أصبحت أكثر صعوبة، بعد مقتل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة.

وذكر الموقع أن أفراداً من عائلات المحتجزين الستة التقوا، اليوم (الأحد)، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الذي أطلعهم على «التحديات التي تواجهها الدوحة على الجانبين» في سعيها للتوصل إلى اتفاق جديد، وأبلغهم بأن المفاوضات الحالية أصبحت معقدة للغاية.

ونقل الموقع عن المسؤول القطري والمصدر الإسرائيلي، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن هذه التحديات «تشمل الآن التصعيد الأخير للتوترات بعد اغتيال العاروري الأسبوع الماضي».

وذكر المصدر القطري أن «رئيس الوزراء (الشيخ محمد بن عبد الرحمن) قال إن الحديث إلى (حماس) أصبح أكثر صعوبة بعد ما حدث في بيروت»، في إشارة إلى مقتل العاروري إثر هجوم بطائرة مُسيَّرة الأسبوع الماضي في الضاحية الجنوبية، معقل جماعة «حزب الله».

في السعودية، استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بالمخيم الشتوي في العلا، اليوم السبت، عضو مجلس الشيوخ الأميركي رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر، وأعضاء لجنة الاستخبارات: السيناتور عن ولاية ماين أنغس كنغ، والسيناتور عن ولاية تكساس جون كورنين، والسيناتور عن ولاية نيويورك كريستين غليبراند، والسيناتور عن ولاية ديلاوير جون أوسوف، والسيناتور عن ولاية فلوريدا مارك كيلي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

من السودان، مع اتساع دائرة التسليح والاستنفار للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة السودانية، في جميع المدن الخاضعة لسيطرة الجيش، في إطار ما تُعرف بـ«المقاومة الشعبية»، تزداد مخاوف سودانيين من اندلاع حرب أهلية.

وقال أيمن الزين الذي التحق بمعسكر للتجنيد في ولاية نهر النيل شمال البلاد، إنه حصل على قطعة سلاح، وبدأ التدّرب على إطلاق النار للدفاع عن أهالي المنطقة؛ خصوصاً النساء والأطفال، مما سمّاها «انتهاكات» قوات «الدعم السريع»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف: «نحن الآن جاهزون ومستعدون لأي احتمالات إذا تقدَّم المتمردون إلى منطقتنا؛ وسندافع عن أنفسنا وأعراضنا بكل ما أوتينا من قوة».

وحول كوريا الشمالية، أوردت صحيفة الشرق الأوسط، أكدت كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للزعيم كيم جونغ أون، اليوم الأحد، أن جيش بلادها سيطلق على الفور وابلاً من النيران في حالة حدوث أي استفزاز، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وكان مصدر عسكري كوري جنوبي قد ذكر في وقت سابق اليوم، أن بعضاً من قذائف المدفعية التي أطلقها الجيش الكوري الشمالي مؤخراً، سقطت فوق خط الحد الشمالي في البحر الأصفر، مما يفاقم من التوترات على الحدود الغربية الخاضعة لحراسة مشددة، والتي شهدت اشتباكات بحرية في السابق.

وفي شأن آخر، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية عيد الميلاد عند الأرثوذكس، بدعم الجنود الذين «يحملون السلاح» مدافعين عن مصالح روسيا، وأمر الحكومة بتقديم دعم أكبر لهؤلاء المقاتلين، داعياً الشعب أيضاً إلى الرحمة والعدالة.

وقال بوتين خلال لقاء في وقت متأخر من أمس (السبت) مع عائلات الجنود الروس الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا: «يدافع كثيرون من رجالنا، الشجعان، الأبطال، المحاربين الروس، حتى الآن في هذا العيد، عن مصالح بلادنا حاملين السلاح»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وفي أمريكا، شدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، خلال جولة انتخابية أمس (السبت) في ولاية آيوا؛ حيث يشارك في تجمعين في الذكرى الثالثة لاقتحام «الكابيتول» في واشنطن، على أنه «سيفوز» بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، واصفاً جو بايدن بأنه «أسوأ» رئيس للولايات المتحدة.

وأكد ترمب أمس (السبت) أنه سيعمل على «إنقاذ أميركا» عبر الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، ضد بايدن «الفاسد» في بلد اعتبر أنه يشهد «تراجعاً»، وبات على شفا «حرب عالمية ثالثة».

من جانبها ذكرت صحيفة الرياض، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 38 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 23 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

أوردت صحيفة الرياض، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في وقت متأخر أمس السبت إنه وقَع قانونا يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال الانفصالي الذي يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.

ويشكل طموح أبي المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدرا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي.

ورفض الصومال، الذي يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه، الاتفاق المبرم مطلع العام الجديد والذي سيسمح لإثيوبيا الحبيسة بتأجير 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 عاما لأغراض بحرية وتجارية.

وستصبح إثيوبيا في المقابل أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة.

وذكرت صحيفة الرياض، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ،عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة.

وذكرت صحيفة عكاظ، يبدو أن اغتيال إسرائيل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي، أطاح بصفقة تبادل الأسرى، إذ نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول قطري ومصدر إسرائيلي، اليوم (الأحد)، قولهما: إن الدوحة أبلغت عائلات ستة من المحتجزين في قطاع غزة بأن جهود التوصل إلى اتفاق تبادل أصبحت أكثر صعوبة.

وبحسب الموقع، أكد المصدران أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أبلغ عائلات المحتجزين الأمريكيين والإسرائيليين أن المفاوضات الحالية أصبحت معقدة للغاية.

وأضاف أنه أبلغ في العاصمة القطرية أسر المحتجزين، بأن الحديث مع حركة حماس أصبح أكثر صعوبة بعد مقتل العاروري في بيروت.