تعرف علي تشكيل منتخب مصر لمواجه تنزانيا

نشر الاعلامي محمد فاروق تشكيل المنتخب المصري لمواجه تنزانيًا وديًا اليوم.

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" تشكيل مصر ضد تنزانيا

محمد صبحي

أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبدالواحد.

محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور.

محمود حسن ترزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح. ".

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مساء اليوم الأحد، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا باستاد القاهرة الدولى، فى البروفة الأخيرة استعدادا لكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.