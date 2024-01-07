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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة خيرية: 10 أطـ.ـفال يفقدون إحدى ساقيهم أو كلتيهما في غزة يوميا

اطفال غزة
اطفال غزة

وقالت منظمة 'أنقذوا الأطفال' الخيرية في بيان يوم الأحد، في إشارة إلى الإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة، إن أكثر من 10 أطفال في المتوسط ​​يفقدون إحدى ساقيهم أو كلتيهما كل يوم في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، في حين تتم العديد من عمليات البتر دون مخدر. .

وقال جيسون لي، المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة: 'إن معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها، بل وأكثر من ذلك لأنها غير ضرورية ويمكن تجنبها تمامًا'.

وقال لي إنه رأى 'الأطباء والممرضات مرهقين تمامًا' عندما يتم إحضار الأطفال مصابين بجروح ناجمة عن الانفجارات.

'إن تأثير رؤية الأطفال يعانون من هذا القدر من الألم وعدم توفر المعدات والأدوية اللازمة لعلاجهم أو تخفيف الألم هو تأثير كبير جدًا حتى على المهنيين ذوي الخبرة. وحتى في منطقة الحرب، لا يمكن تجاهل مناظر وأصوات طفل صغير مشوه بالقنابل. وقال لي: 'تصالحنا ناهيك عن فهمنا ضمن حدود الإنسانية'.

أشارت المؤسسة الخيرية في بيانها إلى تصريحات المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، الذي قال بعد عودته من غزة في 19 كانون الأول (ديسمبر) إن حوالي 1000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، حيث تمتلئ المستشفيات بالأطفال وأطفالهم. آباء يحملون 'جروح الحرب المروعة'.

وأشارت منظمة إنقاذ الطفولة أيضًا إلى بيان منظمة الصحة العالمية الذي قالت فيه الوكالة إن العديد من هذه العمليات على الأطفال في غزة أجريت دون تخدير، حيث يواجه القطاع نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقالت المؤسسة الخيرية إن الأطفال أكثر عرضة للوفاة بسبب إصابات الانفجارات بنحو سبع مرات مقارنة بالبالغين، لأنهم أكثر عرضة للإصابة وحساسية تجاه الإصابات. وقال لي: 'جماجمهم لم تتشكل بعد بشكل كامل، وعضلاتهم غير المتطورة توفر حماية أقل، لذلك من المرجح أن يؤدي الانفجار إلى تمزيق الأعضاء في بطنهم، حتى عندما لا يكون هناك ضرر واضح'.

وقال لي: 'ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءً للوفاء بمسؤولياته بموجب القانون الإنساني الدولي ومنع ارتكاب أخطر الجرائم التي تثير القلق الدولي، فإن التاريخ سيحكم علينا جميعاً، وينبغي له ذلك'.

وأضاف أن 'وقف إطلاق النار النهائي' هو وحده الذي سينهي 'قتل وتشويه المدنيين' وسيمكن 'المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها' من الوصول إلى غزة، بما في ذلك الأدوية الحيوية للأطفال الجرحى.

وقال الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا إنه لا يستهدف المدنيين وأن حركة حماس تستخدم البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، كدروع لهجماتها على إسرائيل.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التي تديرها حركة حماس، يوم الأحد، إن ما لا يقل عن 22,835 فلسطينيًا قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 58,416 آخرين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. كما قُتل ما لا يقل عن 113 شخصًا وأصيب ما لا يقل عن 250 آخرين خلال قطاع غزة. وقالت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة.

أنقذوا الأطفال الأمم المتحدة 7 أكتوبر الأراضى الفلسطينية

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