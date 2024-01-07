طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة صفقة الأهلي المنتظرة

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الاول لكرة القدم، أن إصابة عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب، عبارة عن تقلص عضلي ، عقب استبداله في مباراة تنزانيا الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وأضاف أبو العلا أن عمر كمال سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية وسيكون جاهزا لمباراة موزمبيق.

وانتهت أحداث المباراة الودية بين مصر وتنزانيا، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تنطلق يوم 13 يناير بهدفين دون رد للمنتخب الوطني.

وشهد تشكيل المنتخب الوطني اعتماد روي فيتوريا على محمد صبحي في حراسة المرمى أساسيًا، فيما يتواجد ثلاثي هجومي، بقيادة محمد صلاح، ومعه محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: محمد النني، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.