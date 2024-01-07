عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة صفقة الأهلي المنتظرة

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الاول لكرة القدم، أن إصابة عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب، عبارة عن تقلص عضلي ، عقب استبداله في مباراة تنزانيا الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وأضاف أبو العلا أن عمر كمال سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية وسيكون جاهزا  لمباراة موزمبيق.

وانتهت أحداث المباراة  الودية بين مصر وتنزانيا، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تنطلق يوم 13 يناير بهدفين دون رد للمنتخب الوطني.

وشهد تشكيل المنتخب الوطني اعتماد روي فيتوريا على محمد صبحي في حراسة المرمى أساسيًا، فيما يتواجد ثلاثي هجومي، بقيادة محمد صلاح، ومعه محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: محمد النني، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.

طبيب منتخب مصر المنتخب منتخب مصر الأول منتخب مصر الأول لكرة القدم موزمبيق منتخب مصر فوز الفراعنة عمر كمال عبد الواحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

مصر تطلق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي.. في هذا التوقيت

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

ترشيحاتنا

5 سيارات "زيرو" أقل من 700 ألف جنيه .. بالأسعار

رسالة عمرو أديب.. القصة الكاملة لإنقاذ باسم يوسف حياة عماد الدين أديب

انتشروا على الحدود.. الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لأي تطورات مع حزب الله

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

خطة حكومية .. إتاحة سلع جديدة في التموين أمام المواطنين

حب أسطوري ووفاة مأساوية.. تفاصيل حزينة لنهاية زوجين أبكت أهالي الوراق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شورت ولا بنطلون.. هايدي موسى تثير الجدل بظهورها | شاهد

لحظات تحطم نافذة طائرة على ارتفاع 16000 قدم  بالجو.. ماذا حدث

بعد تأجيل طرحه فى دور العرض .. تعرف على تفاصيل فيلم ليلة العيد

أبيض×أسود.. ميرهان حسين تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير| شاهد

فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

الخطوات والأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

ياسمينا العبد تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من فيلم سكر|خاص

راقص شرقي محترف.. فيديو مثير لـ رئيس أوكرانيا ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ