رئيس أركان جيش الاحتلال: نواصل الضغط على حزب الله

قال قرر رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، اليوم الأحد: "نواصل الضغط على حزب الله"، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.

وفي سياق ذا صلة، أعلن حزب الله اللبناني في وقت سابق من اليوم الأحد، استهداف دبابة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع "رويسة العاصي"، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة طاقمها.

الاحتلال الإسرائيلي

وقال حزب الله: "استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المطلة، وتم إيقاعهم بين قتيل وجريح".

ورصد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، آخر التطورات في الجنوب اللبناني، لافتًا إلى وجود قصف إسرائيلي وتحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية.

وقال أحمد سنجاب، خلال مراسلته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن القصف متبادل عبر الحدود الجنوبية اللبنانية بين المقاومة من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.

ونوه بأن يوم أمس السبت شهد عمليات قصف عنيفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدد من البلدات اللبنانية، وتحديدًا في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.