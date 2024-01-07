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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهيئة القومية للبريد تكرم سلطنة عمان في المعرض العربي للطوابع

تكريم بريد سلطنة
تكريم بريد سلطنة عمان

كرمت الهيئة القومية للبريد المصري، وفد بريد سلطنة عمان المشارك، في فعاليات المعرض العربي للطوابع، والذي عقد في مبنى البريد المصري التاريخي بميدان العتبة، في الفترة من 5 إلى 7 يناير الجاري.


وكرم نائب رئيس الهيئة القومية للبريد المصري وفد بريد سلطنة عُمان، والذي ضم: سهام البلوشي مدير عام التسويق والاتصالات ببريد عمان، خالد العامري أخصائي التواصل المجتمعي ببريد عمان، و مروة الجابري رئيس قسم الطوابع والمقتنيات بسلطنة عمان، وذلك في حفل ختام المعرض العربي للطوابع.

شهد اليوم الختامي للمعرض تكريم الوفد العربية المشاركة في المعرض العربي للطوابع، وتكريم رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد وتكريم منسق عام المعرض.


وشهد جناح بريد سلطنة أعمال على مدار أيام المعرض، عرض العديد من الطوابع البريدية والمقتنيات النادرة لسلطنة عمان، والتي شهدت اقبال كبير من زوار المعرض.

 

 

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الهيئة القومية للبريد المصري الهيئة القومية للبريد الجمعية المصرية المشاركة في المعرض رئيس الهيئة القومية للبريد المصري رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية

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