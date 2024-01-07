احذر.. الطعام الملوث يصيبك ببكتيريا شرسة في الأمعاء.. اعرف الأعراض والعلاج

إذا تناولت طعامًا ملوثًا، فقد يصيبك بكتيريا شرسة في الأمعاء، ويمكن أن يتسبب ذلك في حدوث مشاكل صحية. البكتيريا الشرسة في الأمعاء تشمل بكتيريا مثل السالمونيلا والشيغيلة والإشريكية القولونية والكامبيلوباكتر.

أعراض بكتيريا شرسة فى الأمعاء

كشف موقع هيلثي عن أعراض الإصابة بالبكتيريا الشرسة في الأمعاء قد تشمل:

1. الإسهال الحاد والمستمر.

2. آلام البطن والمغص الشديد.

3. الغثيان والقيء.

4. ارتفاع في درجة الحرارة والحمى.

5. فقدان الشهية والتعب.

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من إصابة ببكتيريا شرسة في الأمعاء، فمن المهم أن تتخذ الإجراءات اللازمة. إليك بعض النصائح والعلاجات المحتملة:

1. الراحة والترطيب: ينصح بالراحة والاسترخاء للسماح للجسم بمحاربة العدوى. كما يجب تعزيز الترطيب عن طريق شرب السوائل الواضحة والملح الكهربائي لتعويض السوائل والأملاح المفقودة جراء الإسهال.

2. العلاج الدوائي: في بعض الحالات الشديدة، قد يوصي الطبيب بتناول مضادات الإسهال أو الأدوية المضادة للبكتيريا للتخفيف من الأعراض. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء.

3. العناية الذاتية: يجب تجنب تناول الأطعمة الثقيلة والمهيأة والتوجه إلى نظام غذائي خفيف وسهل الهضم. يجب أيضًا تجنب تناول الأطعمة التي يمكن أن تزيد من التهيج مثل البهارات والتوابل الحارة والقهوة والكحول.

4. استشارة الطبيب: إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت، فيجب عليك مراجعة الطبيب لتقييم الحالة والحصول على التشخيص الدقيق والمعالجة المناسبة.

من الأهمية بمكان اتباع ممارسات النظافة الجيدة والنظافة الشخصية لمنع الإصابة بالبكتيريا الشرسة في الأمعاء. يجب غسل اليدين جيدًا بالصابون والماء قبل تناول الطعام وبعده، وتجنب تناول الأطعمة غير النظيفة أو الفاسدة.