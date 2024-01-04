احترس.. فعل هذه العادة اليومية 3 دقائق يهددك بأمراض كثيرة|أبرزها تلف المعدة

يعد مضغ اللبان من العادات الشائعة بين الرجال والنساء كنوع من التسلية الصحية التى تساعد على تحريك عضلة الفك والقضاء على الرائحة الكريهة.. ولكن ما لايعرفه كثيرون أن فعل هذه العادة لأكثر من 3 دقائق له أضرار خطيرة

وقالت طبيبة الأسنان يلينا مارتينوفا فى حديث لصحيفة Gazeta أن مضغ اللبان لأكثر من 3 دقائق متواصلة بشكل منتظم يعرض الاسان للإصابة بمشاكل صحية عديدة مثل التهاب المعدة وتآكلها وتلف الأسنان وتعوجها.

وأضافت يلينا أن اللبان يحتوي على مادة مطاطية غير صالحة للأكل يضاف لها منكهات ومحليات، مثل: سكر القصب وسكر البنجر وشراب الذرة ومواد عطرية و كلها تذوب بالتدريج في النهاية تبقى المادة المطاطية فقط.

أضرار اللبان على الفم



وأوضحت يلينا أن أكثر أنواع اللبان خطورة هي المحتوية على السكر وتساعد على تكاثر البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان وتسبب اختلال التوازن البكتيري في تجويف الفم ويفضل اختيار الأنواع الخالية من السكر

أضرار اللبان على المعدة

وقالت أن مضغ اللبان يزيد إفراز اللعاب وإذا استمر المضغ أكثر من 3 دقائق تفرز المعدة كمية كبيرة من حمض الهيدروكلوريك والعصارة المعدية وحدث سوء الهضم والام المعدة وإذا أصبحت هذه العادة منتظمة بشكل متكرر ينتج عنها زيادة الحموضة والتهاب المعدة بل وقد تصل للقرح والتآكل

ومضغ كمية كبيرة من أنواع اللبان الخالية من السكر يسبب اضطراب في الجهاز الهضمي فى حال الاكثار منه ويجب عدم مضغ اللبان على معدة فارغة.

المعدة

أضرار اللبان على المخ

يسبب مضغ اللبان بانتظام ولفترات طويلة الصداع لدى الأشخاص المعرضين لنوبات الصداع النصفي وفى كثير من الأحيان يتكون رد فعل تحسسي تجاه النكهات والأصباغ الموجودة في تركيبها و يجب إعطاء الأفضلية لمضغ العلكة مع الزيليتول وهو نوع سكر كحولي ويجب أن يكون الاستخدام على المدى القصيرفقط.