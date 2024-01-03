اليوسفي.. فوائد عديدة وأضرار صحية احذر منها عند تناوله كثيرا|هذه الكمية المناسبة



يعد اليوسفي وجبة خفيفة رائعة أو إضافة لنظام غذائي صحي ويقدم فوائد صحية متعددة ولكن الاسراف يسبب أضرار خطيرة.

فيما يلي نعرض اهم الاعراض الجانبية للاكثار من اليوسفي وكيفية تجنبها وفقا لما جاء في موقع kayawell

● جفاف الجلد

فيتامين C ممتاز لصحة الجلد، وهومتوفر بكثرة في اليوسفي ومع ذلك، إذا أفرطت فقد يؤدي ذلك إلى جفاف الجلد ويحدث هذا لأن فيتامين C قابل للذوبان في الماء، مما سيتسرب من جسمك ويتركك جافًا ةلتجنب ذلك، شرب الكثير من السوائل أثناء تناول اليوسفي.

● الإسهال

إذا كنت تعاني من الإسهال، فمن الأفضل أن تبتعد عن اليوسفي و إذا كان لا يزال يتعين عليك تناولها، فاقتصر على تناول وجبة واحدة فقط في اليوم.

● حرقة المعدة

من الآثار الجانبية الأخرى لليوسفي حرقة المعدة ويحدث هذا عندما تستهلك الكثير من عصير اليوسفي دفعة واحدة و إذا كنت تعاني من حرقة المعدة بعد شرب عصير اليوسفي، فحاول تخفيفه أولاً.

● الغثيان

يحدث الغثيان نتيجة تناول بعض الأطعمة، بما في ذلك اليوسفي وتناول كمية كبيرة من اليوسفي يسبب الغثيان والقيء وتأكد من مضغ الطعام ببطء وبشكل كامل قبل البلع.



يجب ألا تتناول أكثر من 3 حبات من اليوسفى في اليوم الواحد والا تتناول هذه الكمية يوميا