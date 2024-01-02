عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسبب الموت المفاجئ.. أعراض السكتة الدماغية

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

تعد السكتة الدماغية من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تهدد حياة الإنسان وتسبب مضاعفات خطيرة قد تصل للوفاة

ووفقا لما جاء فى موقع “pennmedicine” نرصد لكم أهم الأعراض التي تكشف انك تعني من السكتة الدماغية

تتاكل ولا لأ؟.. سبب غير متوقع وراء البقع الصفراء والبُنية على الطماطم

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة


يمكن أن تختلف أعراض السكتة الدماغية من مريض لآخر ولكنهم يميلون إلى وجود شيء واحد مشترك: إنهم يفاجئون الناس، كما يقول الدكتور همبرت.

وتقول: إن أعراض السكتة الدماغية تظهر فجأة ويكون الناس بخير في لحظة واحدة ثم تظهر عليهم أعراض فجأة، مثل الضعف أو الخدر أو صعوبة التحدث أو فقدان الرؤية وربما يتساءلون من أين أتوا

 تحدث السكتة الدماغية عند ضعف تدفق الدم إلى الدماغ، إما بسبب انسداد تدفق الدم ، أو تمزق الأوعية الدموية في الدماغ مما يؤدي إلى التسرب والنزيف 

تقول الجمعية الوطنية للسكتة الدماغية إنه بدون تدفق الدم الطبيعي، تبدأ خلايا الدماغ في الموت، وتضعف أو تفقد الوظائف التي تسيطر عليها تلك المنطقة من الدماغ  مثل الكلام أو حركة العضلات أو الرؤية.

يمكن أن تسبب التأثيرات تلفًا دائمًا في الدماغ وإعاقة، اعتمادًا على مدى خطورة السكتة الدماغية ومدى سرعة قدرة المريض على الحصول على المساعدة.

اعراض السكتة الدماغية؟
 السكتات الدماغية يمكن أن تحمل عددًا من الأعراض المفاجئة، وتشمل هذه:

تدلى على جانب واحد من الوجه
صعوبة في رفع ذراع واحدة إلى ارتفاعها الكامل أو استخدام يد واحدة
صعوبة في تحريك ساق واحدة، أو سحب ساق أثناء محاولة المشي
تلعثم في الكلام أو صعوبة في التحدث
ضعف الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما
الدوار أو الدوخة
صعوبة في المشي أو عدم التوازن المفاجئ
تشير جمعية القلب الأمريكية/جمعية السكتات الدماغية الأمريكية إلى أن الصداع الشديد المفاجئ الذي لا يبدو أنه ناجم عن أي شيء هو علامة محتملة أخرى على احتمال إصابتك بسكتة دماغية، ومع ذلك، في كثير من الأحيان، تكون السكتات الدماغية غير مؤلمة، الأمر الذي يمكن أن يفاجئ الناس.

وعلى الرغم من أن بعض السكتات الدماغية ترتبط بالصداع، إلا أن الكثير منها يحدث دون أي ألم مصاحب وهذا لا يعني أنك لا تعاني من سكتة دماغية و إذا كنت تعاني من أعراض السكتة الدماغية، فأنت بحاجة إلى الحصول على الرعاية الطبية على الفور.

حتى لو اختفت الأعراض بسرعة، فاطلب المساعدة من الطبيب للوصول للتشخيص السليم 

السكتة الدماغية أعراض السكتة الدماغية الأوعية الدموية الأمراض الخطيرة السكتات الدماغية الصداع الشديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

320 دفعة واحدة| هبوط سعر الذهب اليوم.. مفاجأة في قيمة الجنيه الان

موضوعات متعلقة

طريقة عمل حواوشي الدجاج بمذاق شهي مثل الأنواع الجاهزة

مش الكلى والأملاح.. ألم القدم مؤشر للإصابة بمرض خطير لن تتوقعه

بتدفي في الشتا.. طريقة سهلة لعمل الشوربة الهندية

تجنبي الوقوع فيها| أخطاء تجعل الزبدة فاسدة.. ما هي

طريقة عمل العيش البلدي على البوتاجاز

هؤلاء ممنوعون من تناول عصير الرمان .. تعرف عليهم

كارثة .. مشكلة في المعدة تهددك بمرض عقلي خطير

من غير ما تتخن.. أطعمة جبارة في سد الجوع ولا تسبب السمنة

ترشيحاتنا

مكفرات الذنوب العشرة .. اغسل ذنوبك في دقائق مع بداية العام الجديد

أزهري: أموال التيك توك حرام شرعًا

بيان عاجل من حزب الله على عملية اغتيال صالح العاروري في لبنان

اغتيال الرجل الثاني في حماس| إسرائيل تستهدف معقل حزب الله بلبنان.. وتصفية صالح العاروري خلال اجتماع للفصائل الفلسطينية

وزير النقل عن حادث محور كمال عامر: الكوبرى موقعش والله

انطلاق أول شاحنة..وزير النقل يعلن تفعيل خط التجارة بين مصر والأردن والعراق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الموت المفاجئ.. أعراض السكتة الدماغية

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها من العراق  

ب 7 نصائح فعالة.. أحمى طفلك من الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى

سلعة استراتيجية| ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة تشغل بال المصريين.. تفاصيل

فيديو

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

سيارات تبتلعها المياه.. ماذا فعل زلزال إيشيكاوا في اليابان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ